Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Promosyon başvuruları bugün başlıyor

Kamu bankalarında emekli aylığı promosyonları 8 bin ile 12 bin TL arasında olacak. Başvurular pazartesi günü başlıyor. Peki özel bankalar da promosyonlarda artışa gidecek mi? Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, konuyla ilgili merak edilenleri CNN Türk ekranında anlattı.

Yılmaz, şunları söyledi:

“Özel bankaları tetikleyeceğini düşünüyorum. Kamu bankalarında bir artış yapıldığı zaman özel bankaların promosyonları yükselteceğini tahmin ediyorum. Kamu bankalarında önceki dönemde en düşük promosyon 3 bin TL veriliyordu. Burada yüzde 166 oranında artışla 8 bin TL’ye yükseldi.

ÖZEL BANKALAR İÇİN RAKAM VERDİ

Peki en yüksek ne olacak? Daha öncesinde 8 bin TL’ydi, yüzde 50’lik bir artışla 12 bin TL’ye yükselmiş oldu. Peki özel bankalarda ne kadar olacak? Özel bankalarda en yüksek rakam 15 bin TL’ydi. Dolayısıyla kamu bankasında yüzde 50’lik artış olunca, özel banka da bunu tahmin edeceğinden dolayı özel bankalarda promosyonun yüzde 50’lik artışla tahmini olarak 22 bin 500 TL’ye yükseltilmesi bekleniyor.

Taban promosyon dediğimiz en düşük rakam önceki özel bankalarda da 3 bin TL’den başlıyordu. En düşükte taban promosyonun özel bankada 8 bin TL’ye yükselmesi ihtimali olabilir.

"EMEKLİLERİN CAYMA HAKKI VAR"

Cayma hakkı diye bir hak var. ‘Şu anda promosyonlar yükseldi ben eski rakam üzerinden alıyorum bununla ilgili ne yapmam lazım?’ sorusuna da buradaki promosyonlar 3 yıllığına imzalanıyor. Bir örnek yaptık. 2023 yılında bir promosyon imzaladığını düşünürsek 3 yıllığına, 2024 ve 2025’i kapsıyor. 6 bin TL promosyon rakamı aldığını varsayarsak bunu 3’e böldüğümüzde yıl başına 2 bin TL gibi bir rakama tekabül ediyor. 2023’ün 2 bin TL’lik kısmı süre olacak geçmiş, 2024 ve 2025 için 4 bin TL’lik kısmı özel bankaya iadesini yaptığı taktirde otomatik olarak buradaki cayma hakkını kullanıp yeni bir bankaya gidip bunun üzerinden yeni promosyonunu alabilir.

BANKA TERCİHİ YAPARKEN DİKKAT

Banka promosyonları neye göre belirliyor? Burada her bankanın kendi içerisinde farklı kampanyaları var. Bazı bankalarda hediye kredi kartı veriyor, kredi faiz oranını düşük olarak söyleyebiliyor, kredi kartı aidatı alınmaması, EFT, havale ücreti alınmaması, ortak ATM’lerde nakit avans alınmaması şeklinde kendi içlerinde farklılık gözetiyor. Emeklilerimiz banka tercihi yaparken sadece promosyon üzerinden değil, bankaların diğer ürünlerine de bakıp onun üzerinden karar vermelerinin sağlıklı olacağını düşünüyorum."

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