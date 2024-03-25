İzmit Belediyesi Manav Kültür Evi’ni bugün açıyor

Kentimizdeki sivil toplum kuruluşları ve derneklerin çalışma koşullarını kolaylaştırmak amacıyla daha önce Balkan Dernekleri Yerleşkesi ve Dernekler Yerleşkesi’ni hayata geçiren İzmit Belediyesi, İzmit’e şimdi de Manav Kültür Evi’ni kazandırıyor. Sepetçi Mahalle Konağı revize edilerek Manav Kültür Evi’ne dönüştürüldü. Yerleşke her ayrıntısıyla Manav kültürünü yaşatıyor. Manav Kültür Evi, bugün saat 21.30’da hizmete açılıyor.

DÜNDEN BUGÜNE MANAV KÜLTÜRÜ SERGİSİ

Tahsisi Kocaeli Manav Kültürü Dernekler Federasyonu’na yapılan Manav Kültür Evi, doğanın içinde huzurlu köy yaşamını ve geleneksel zanaatların bir örneği olan keten üretiminin izine sürükleyen ‘Manav Kültür Evi ve Dünden Bugüne Manav Kültürü Sergisi’ ile birlikte açılacak. Sergi, Kocaeli’nin zengin kültürel mirasına sürdürülebilir köy yaşamına odaklanarak, köy malzemelerinin sunduğu benzersiz deneyimi keşfetmeye olanak tanıyor.