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Büyükşehir’den Sanayi Mahallesi’ne futbol sahası

Büyükşehir’in İzmit Sanayi Mahallesi Futbol Tesisi yapılması için düzenlediği ihaleye 6 firma teklif verdi

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Büyükşehir’den Sanayi Mahallesi’ne futbol sahası mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Sanayi Mahallesi Futbol Tesisi yapılması için ihale düzenledi. EKAP üzerinden yapılan ihaleye 6 firma teklif verdi. Sporun her alanına destek veren Büyükşehir, şehre yeni spor alanları kazandırıyor. Bu kapsamda İzmit Sanayi Mahallesi’nde 3.500 m2’lik alana futbol tesisi yapılacak. Futbol tesisi yer tesliminin ardından 100 günde tamamlanacak. Verilen teklifler şöyle;

FİRMA                                                                     TEKLİF

RG Nakliye İnşaat                                              14.441.000 TL

GÇ Taahhüt İnşaat                                             15.812.000 TL

ATLASBK İnşaat                                                15.981.320 TL

Celal Doğan Gündoğuran İnşaat                      16.200.000 TL

Yeni Mutlu İnşaat                                                17.665.000 TL

AYTAŞ İmalat İnşaat                                         25.987.654 TL

# ihale, Sanayi, yeni, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

25 Mar 2024 - 10:23 - Gündem

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