Büyükşehir’den Sanayi Mahallesi’ne futbol sahası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Sanayi Mahallesi Futbol Tesisi yapılması için ihale düzenledi. EKAP üzerinden yapılan ihaleye 6 firma teklif verdi. Sporun her alanına destek veren Büyükşehir, şehre yeni spor alanları kazandırıyor. Bu kapsamda İzmit Sanayi Mahallesi’nde 3.500 m2’lik alana futbol tesisi yapılacak. Futbol tesisi yer tesliminin ardından 100 günde tamamlanacak. Verilen teklifler şöyle;

FİRMA TEKLİF

RG Nakliye İnşaat 14.441.000 TL

GÇ Taahhüt İnşaat 15.812.000 TL

ATLASBK İnşaat 15.981.320 TL

Celal Doğan Gündoğuran İnşaat 16.200.000 TL

Yeni Mutlu İnşaat 17.665.000 TL

AYTAŞ İmalat İnşaat 25.987.654 TL