Büyükşehir’den Sanayi Mahallesi’ne futbol sahası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Sanayi Mahallesi Futbol Tesisi yapılması için ihale düzenledi. EKAP üzerinden yapılan ihaleye 6 firma teklif verdi. Sporun her alanına destek veren Büyükşehir, şehre yeni spor alanları kazandırıyor. Bu kapsamda İzmit Sanayi Mahallesi’nde 3.500 m2’lik alana futbol tesisi yapılacak. Futbol tesisi yer tesliminin ardından 100 günde tamamlanacak. Verilen teklifler şöyle;
FİRMA TEKLİF
RG Nakliye İnşaat 14.441.000 TL
GÇ Taahhüt İnşaat 15.812.000 TL
ATLASBK İnşaat 15.981.320 TL
Celal Doğan Gündoğuran İnşaat 16.200.000 TL
Yeni Mutlu İnşaat 17.665.000 TL
AYTAŞ İmalat İnşaat 25.987.654 TL
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.