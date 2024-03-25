HPV ve HIV gibi hastalıkların yayılmaması için önlem alınmalı

Gergerlioğlu Meclis Araştırma teklifinin gerekçesinde, “Karabük Üniversitesi'nin Instagram 'itiraf sayfası'nda siyah öğrencilerle cinsel birliktelik yaşayan bazı erkek ve kadın öğrencilerin sağlık endişeleriyle ilgili iddiaları, kamuoyunda büyük bir endişe ve kaygıya sebep olmuştu. Öğrenciler arasında HPV ve HIV gibi cinsel yolla bulaşan hastalıkların şüphesiyle hastaneye başvuranların olduğu ifade edilmişti. Bu durum, cinsel sağlık konusundaki eksikliklerin ve risklerin Türkiye genelindeki üniversitelerde nasıl ele alındığının ve önlemlerin yeterliliğinin sorgulanmasını gerekiyor. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, toplum sağlığını tehdit eden önemli bir sorundur. HPV ve HIV gibi hastalıkların yayılmasını önlemek için etkili önlemler alınması gerekmektedir. Ancak, özellikle genç yetişkinler arasında bu hastalıkların yayılma hızı ve yaygınlığı endişe vericidir. Bu nedenle, üniversite öğrencilerinin cinsel sağlık bilincini artırmak ve cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili doğru bilgiye erişimlerini sağlamak için acil ve etkili adımların atılması önem arz etmektedir.” ifadelerine yer verdi.

TBMM’nin bu konuda araştırma komisyonu kurması gerekiyor

Meclis Sağlık Komisyonunda yer alan Gergerlioğlu, “TBMM'nin bu konuda bir araştırma komisyonu kurması, üniversitelerdeki cinsel sağlık hizmetlerinin ve bilgilendirme programlarının etkinliğini değerlendirmek ve iyileştirmek için bir fırsat sunacaktır. Bu komisyon, üniversitelerin cinsel sağlık politikalarını, sağlık hizmetlerini ve eğitim programlarını inceleyerek, öğrencilerin sağlık haklarını korumak için öneriler geliştirebilir. Ayrıca, cinsel yolla bulaşan hastalıklarla mücadelede kamu sağlık politikalarının ve önlemlerin etkinliğini değerlendirebilir ve iyileştirmeye yönelik öneriler sunabilir.” ifadelerini kullandı.

Gabonlu Dina’nın yaşadıkları tekrarlanmasın

Meclis Araştırma Önergesinde Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkisinde 26 Mart'ta Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cansız bedeninin bulunduğunu hatırlatan Gergerlioğlu, “Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Dina'nın ana yolda bir otomobilden inip, koşarak çalılıklara gittiğini, bir süre sonra araca döndüğünü, ardından otomobilin de çalılığa ilerlediğini tespit etmişti. Cesedinde morluklar bulunan Dina'nın para karşılığı cinsel ilişki talebi içeren mesajlar aldığı, annesine Karabük'ten gitmek istediğini söylediğine dair ses kayıtları da ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 3'ü Gabon uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. Bu süreçte de Karabük Üniversitesi yönetimi yeterince ilgilenmemiş öğrencisini yalnız bırakmıştı.” İfadelerini kullandı.

Vakalar incelenmeli

Gergerlioğlu, “Karabük Üniversitesi'nde yaşanan bu olayların ardından Karabük'te ve Türkiye genelinde üniversitelerde cinsel sağlık hizmetleri ve cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili risklerin ve yabancı uyruklu öğrencilerin yaşadığı cinsel saldırı gibi vakaların incelenmesi için bir TBMM araştırma komisyonu kurulmasını talep etmekteyim.” ifadelerine yer verdi.