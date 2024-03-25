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KOCAELİ’YE İMAMOĞLU DOPİNGİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Seçim kampanyası kapsamında dün Pendik’te yaptığı mitingte CHP Kocaeli Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin’i sahneye davet ederek, birlikte halkı selamladı.

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KOCAELİ’YE İMAMOĞLU DOPİNGİ
KOCAELİ’YE İMAMOĞLU DOPİNGİ
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İmamoğlu Bilgin’le birlikte sahneden Kocaelililere seslendi Ekrem İmamoğlu:

‘’ İstanbul ve Kocaeli birbirine çok etki edecek iki şehir. Biz de burada kadrolarımızla destek vereceğiz. Atasoy Başkanımla 1 Nisan’da Kocaeli’de Yepyeni Bir Dönem Başlayacak. Kocaelililere sesleniyorum, bize güç verin, sandıklara da sahip çıkın, Sevgili Kocaelili hemşehrilerim sizi 1 oya bile sıkıntı gelmemesi için sandıklarda göreve ve mücadele etmeye davet ediyorum. Atasoy Başkanım ekibinize ve size güveniyoruz,devam, yanınızdayız, arkanızdayız!’’ diye konuştu.
# İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Kocaeli Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, Kocaeli, Ekrem İmamoğlu

25 Mar 2024 - 11:07 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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