KOCAELİ’YE İMAMOĞLU DOPİNGİ

İmamoğlu Bilgin’le birlikte sahneden Kocaelililere seslendi Ekrem İmamoğlu:

‘’ İstanbul ve Kocaeli birbirine çok etki edecek iki şehir. Biz de burada kadrolarımızla destek vereceğiz. Atasoy Başkanımla 1 Nisan’da Kocaeli’de Yepyeni Bir Dönem Başlayacak. Kocaelililere sesleniyorum, bize güç verin, sandıklara da sahip çıkın, Sevgili Kocaelili hemşehrilerim sizi 1 oya bile sıkıntı gelmemesi için sandıklarda göreve ve mücadele etmeye davet ediyorum. Atasoy Başkanım ekibinize ve size güveniyoruz,devam, yanınızdayız, arkanızdayız!’’ diye konuştu.