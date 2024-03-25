KOCAELİ’YE İMAMOĞLU DOPİNGİ

İmamoğlu Bilgin’le birlikte sahneden Kocaelililere seslendi Ekrem İmamoğlu:
‘’ İstanbul ve Kocaeli birbirine çok etki edecek iki şehir. Biz de burada kadrolarımızla destek vereceğiz. Atasoy Başkanımla 1 Nisan’da Kocaeli’de Yepyeni Bir Dönem Başlayacak. Kocaelililere sesleniyorum, bize güç verin, sandıklara da sahip çıkın, Sevgili Kocaelili hemşehrilerim sizi 1 oya bile sıkıntı gelmemesi için sandıklarda göreve ve mücadele etmeye davet ediyorum. Atasoy Başkanım ekibinize ve size güveniyoruz,devam, yanınızdayız, arkanızdayız!’’ diye konuştu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.