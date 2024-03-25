İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal belediyecilik anlayışıyla 5 yıllık süreçte hayata geçirdiği proje ve hizmetleri kamuoyuyla paylaştı. ‘Ranta değil, halka hizmet’ anlayışıyla vatandaşların gönüllerine dokunacak birçok projeye imza atan Başkan Hürriyet, “İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik” dedi.
“MÜCADELEDEN ASLA VAZGEÇMEDİM”
Başkan Hürriyet program sırasında yaptığı konuşmada, “2019 yılında halkımız bize çok güzel bir görev verdi. Bu kent bizi bağrına bastı. ‘Al kızım bu kenti sen yönet’ dediler. Yıllar sonra bu kentte sosyal belediyecilik bayrağını dikmek nasip oldu. Mecliste çoğunluğumuzun olmaması nedeniyle bir yanımız eksik kaldı. Ama hiçbir zaman şikâyet etmedik.
RANTA DEĞİL HALKA HİZMET
Hep çözüm üretmeye çalıştık. Bir şekilde başardık. Kavga ederek söke söke hakkımızı almaya çalıştım. Bu kavgayı vermeseydim bugün size anlatacak çok bir şeyim olmazdı. Mücadeleden asla vazgeçmedim. Ekşi yemedik ki başım ağrısın. Ranta değil halka hizmet eden bir anlayış ile mücadele ettik. Bu kentte israfı bitirdik, hizmeti getirdik.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.