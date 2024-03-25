‘Birçok arazi cemaatlere, tarikatlara aktarılmış’

İDDİALARINI SÜRDÜRDÜ

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, Yeniköy’de düzenlenen iftar programında Başiskelelilerle bir araya geldi. İftar programına meclis üyesi adayları da eksiksiz katıldı. İftarın ardından konuşma yapan Mutlu, geçen hafta açıkladığı ‘ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun Başiskele’de 500 dönüm araziyi ‘üniversite kurmak için’ eğitim alanına çevirdiği, daha sonra da vakıf kurup kendi vakfına 49 yıllığına tahsis ettiği iddiasını tekrar etti ve ardından yapılan açıklamaları değerlendirdi.

‘YALAN SÖYLÜYORSAM MAHKEMEYE VERSİN’

İftara katılan vatandaşlara seslenen SP Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, ‘Bu ifadeler bir çaresizliğin ifadesi. Delili olmadan konuşuyor, yalan söylüyor diyor. Eğer yalan söylüyorsam siz beni mahkemeye vereceksiniz. Ben de mahkemeye delilleri sunacağım ve gerçekler ortaya çıkacak” dedi. Bahse konu olan arazinin konumunu da açıklayan Mutlu, “Yuvacık 927 aday 18-24-25 parsellerde kayıtlı toplamda 280 dönümlük arazi. Yanında orman arazileri ile birlikte yaklaşık 500 dönümlük yerden bahsediyoruz.’ dedi.

‘AÇIKLAMALARI ÇELİŞİYOR’

Sözlerine devam Eden Mutlu, ‘Bu yer Yuvacık Barajı’nın yapımı sırasında barajın set olarak alındığı bölge. Burası büyükşehir belediyesi tarafından kamulaştırılıyor. Burası ile alakalı üniversite eğitim alanı olarak imar düzenlemesi yapılıyor. Bu yer 49 yıllığına İbrahim Karaosmanoğlu’nun başında olduğu Körfez Eğitim ve Bilim Vakfı adına kiralanıyor. Yaptığımız araştırmada bu alanın vakfa tescil edildiğini de öğrendik. Vakfa tescilli bu alan daha önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait. Bu vakfın adresine baktığımızda Başkanlık döneminde İbrahim Bey’in danışmanlığını yapan Ömer Polat’ın iş yerinin adresi gözüküyor. CNR Basım’ın adresi. Burada hem Büyükşehirde görevli Gökmen Mengüç’ün ve Ömer Polat’ın açıklamaları İbrahim Karaosmanoğlu’nun açıklamaları ile çelişiyor” dedi.

‘KONUYU SAPTIRMAYA GEREK YOK’

İbrahim Karaosmanoğlu’na da seslenen Mutlu, “Sayın Hocam biz oradan bahsetmiyoruz. Evinin yanında İmam Hatip ve Camii olarak yaptırdığın yerden bahsetmiyoruz. Burası bambaşka bir yer. Konuyu saptırmaya gerek. Ömer Polat da 150 dönümlük yer, parasını verip aldık diyor. Bunları kendileri ispat etmek zorundalar” dedi. Yahya Kaptan Mahallesi’nin bugün 250 dönüm arazide kurulmuş bir mahalle olduğunu hatırlatan Mutlu, “Burası ise 500 dönümlük bir yer. 2 katı bir araziyi ‘özel üniversite yapacağız’ diye vakıf kurup kendi adınıza tescil ettiriyorsunuz sonra ne üniversite kuruluyor ne başka bir şey yapılıyor.’ diye ifade etti.

‘BENZERİ ÇOK İHBAR VAR’

Mutlu son olarak, ‘Bu tescil meselesi çok yeni. Son 1 yıl içinde yapılmış. Diyecekler ki evet böyle bir araziyi vakıf kurduk ve üniversite yapmak amacı ile tahsis ettik. Net konuşacaklar. Haklılar mı değil mi kamuoyu karar verecek. Delil çok net. Ada parsel numaraları verdim. Herhangi bir vatandaş tapuya sorsa net cevap alacaklar. İkna edici açıklama yapmak zorundasınız. Farklı mecraya çekerek kurtulamazsınız’ şeklinde konuştu. Benzeri birçok ihbarın geldiğini de ifade eden Mutlu, ‘En büyük ihbar bu. Bunun gibi birçok arazi cemaatlere, vakıflara, bir takım tarikat öncülerine aktarılmış. Kimi vakıflar yeni kurulmuş. Bir üniversite ihtiyacı varsa devlet kendisi yapar. Sizin sahibi olduğunuz, 3-5 kişinin bir araya gelerek kurduğu vakıf aracılığı ile 500 dönümlük araziyi hangi hakla, hangi vicdan ile devletin elinden alıyorsunuz’ diyerek sözlerini sonlandırdı.