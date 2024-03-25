"Düzensizliklere son vereceğiz"

Elektrik kesintisiyle karşılaşan ve bu durumdan şikayetçi olan vatandaşların taleplerini dinleyen Şirin, özellikle Pazar günleri evlerinde vakit geçirenlerin bu tür kesintilerle karşılaşmasının büyük bir sıkıntı olduğunu belirtti ve seçimden sonra bu sorunun çözümü için gerekli mercilerle görüşerek çözüm üreteceğini ifade etti.
İzmit'in daha yaşanabilir ve güzel bir şehir haline getirilmesi için düzensizliklere son verilmesi gerektiğini vurgulayan Şirin, bu konuda vatandaşların tercihini beklediklerini dile getirdi.
Şirin, seçim vaatleri arasında yer alan altyapı ve hizmet kalitesini artırmak için çaba harcayacaklarını, İzmit'in her kesiminden insanın yaşam kalitesini yükselteceklerini ve şehri daha iyi bir noktaya taşıyacaklarını söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.