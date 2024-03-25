"Düzensizliklere son vereceğiz"

Elektrik kesintisiyle karşılaşan ve bu durumdan şikayetçi olan vatandaşların taleplerini dinleyen Şirin, özellikle Pazar günleri evlerinde vakit geçirenlerin bu tür kesintilerle karşılaşmasının büyük bir sıkıntı olduğunu belirtti ve seçimden sonra bu sorunun çözümü için gerekli mercilerle görüşerek çözüm üreteceğini ifade etti.

İzmit'in daha yaşanabilir ve güzel bir şehir haline getirilmesi için düzensizliklere son verilmesi gerektiğini vurgulayan Şirin, bu konuda vatandaşların tercihini beklediklerini dile getirdi.

Şirin, seçim vaatleri arasında yer alan altyapı ve hizmet kalitesini artırmak için çaba harcayacaklarını, İzmit'in her kesiminden insanın yaşam kalitesini yükselteceklerini ve şehri daha iyi bir noktaya taşıyacaklarını söyledi.