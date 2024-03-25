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Güneş'teki patlama iletişim araçlarını etkileyebilir

Uzmanlar, Güneş'teki patlamadan kaynaklanan jeomanyetik fırtına ile radyo iletişiminin bozulabileceği konusunda uyarırken, çarpıcı kutup ışıklarının da görülebileceğini belirttiler.

Güneş'teki patlama iletişim araçlarını etkileyebilir mask

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) Colorado'daki Uzay Hava Tahmin Merkezi cumartesi günü bir uyarı yayınlayarak Güneş'teki patlamanın etkileriyle ilgili bilgi verdi. Yayınlanan uyarıda endişelencek bir şey olmadığı belirtilirken kutup ışıklarının görülebileceği ancak iletişimde de bazı aksamaların yaşanabileceğine dikkat çekti.

NOAA'nın uyarısına göre Güneş'teki patlama nedeniyle yaşanacak jeomanyetik fırtına, trafik kontrol kuleleriyle iletişim kurmaya çalışan uçaklar gibi yüksek frekanslı radyo yayınlarını kesintiye uğratabilir. NOAA'dan Jonathan Lash, çoğu ticari uçağın yedek olarak uydu yayınını kullanabileceğini söyledi.

Ayrıca fırtına nedeniyle uydu operatörlerinin uzay araçlarını takip etmekte sorun yaşayabileceği de belirtildi.

Lash, "Genel halk için, eğer geceleri gökyüzü açıksa ve daha yüksek enlemlerdeyseniz, bu, gökyüzünün aydınlandığını görmek için harika bir fırsat olacaktır" diyerek kutup ışıkları meraklıları için tüyo verdi.

Her 11 yılda bir Güneş'in manyetik alanı değişir. Bu döngü sırasında Güneş aktivitesi de değişir. Lash, böyle zamanlarda pazar günü gelen türden jeomanyetik fırtınaların Dünya'yı yılda birkaç kez vurabileceğini söyledi. 

Son olarak aralık ayında yaşanan ve son yılların en büyük Güneş patlaması olan gökyüzü olayında ise radyo iletişimi kesintiye uğramıştı.

Kaynak: SÖZCÜ

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25 Mar 2024 - 11:33 - Gündem

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