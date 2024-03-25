Ragbi Milli Takımı’ndan Hürriyet’e teşekkürler

Türkiye Ragbi Kadın Milli Takımı katılacakları uluslararası turnuva öncesi hazırlık kampını İzmit’te tamamlandı. Yoğun bir program dâhilinde çalışan Ay-yıldızlılar, antrenmanlarını İzmit Belediyesi Cephanelik Spor Tesisleri’nde gerçekleştirdi.

“BU TESİSİ BİZE HAZIRLADIĞI VE SUNDUĞU İÇİN TEŞEKKÜRLER”

Tesisleri çok beğendiğini dile getiren Milli takım oyuncularından Gamze Aksoy, “Ragbi milli takım sporcusuyum ve 7 yıldır bu branşı yapmaktayım. Her yıl kampta olduğumuz gibi bu yıl da bize tesis edilen şehir Kocaeli’ydi. Kocaeli’de kamplarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl çok önemli bir turnuvaya hazırlanıyoruz. Çünkü geçen yıllarda gerçekten Türk Ragbi’si adına çok güzel şeyler başardık. Trophy seviyesinde 2. Olarak bir üst Tura çıkmaya hak kazandık.

“ÇOK KEYİFLİ”

Bir üst tur çok önemli. Çünkü orada Avrupa’nın en iyi 12 ragbi takımının arasında yer almak Türkiye Ragbi’si ve bizim için paha biçilemez bir durum. Bunların hazırlanmasını da çok sıkı bir şekilde yapmaktayız. O yüzden Kocaeli Şehrimizde bulunan Cephanelik Stadyumunda bize tesis edilen bu yerde antrenman yapmak aynı zaman da çok keyifli. İzmit Belediyesine ve Başkanımıza bize bu tesisi hazırladığı ve sunduğu için çok teşekkür ederiz.” dedi.

“BU ŞAMPİYONLUK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Milli takım oyuncusu Mihriban Okat, “8 yıldır Ragbi’yle uğraşıyorum. Büyük kadın Milli takımında yer alıyorum. Biz geçen sene Avrupa ikincisi olduk Trophy liginde şuan kadınlar olarak en üst ligdeyiz ve 12 ülke ile yarışacağız. Önce Hırvatistan’a gidip sonra Almanya’da yarışacağız. İki ayak şeklinde olacak. Bu şampiyonluk bizim için çok önemli. Çok iyi hazırlanıyoruz bütün arkadaşlarımızla ve yeni oyuncular aramıza katıldı.

“İZMİT BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR EDERİZ”

Onlar da bizimle birlikte tecrübeleniyorlar. Ragbi oynamak zevkli ve güzel. Herkese de öneriyorum bu arada. Bence Türkiye’de herkesin yapabileceği bir şey. Çünkü kendini ortaya koyuyorsun, gerçekten kendini o sahada özgür hissediyorsun. Kadınlarımız olarak orada psikolojik olarak güçlü durmak zorundayız. Bizim için önemli bir branş. Burada Cephanelik Stadında antrenmanlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunun için İzmit Belediyesine çok teşekkür ederiz.” dedi.