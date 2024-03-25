Karamürsel tek attı, 3 aldı

Play-Off’un 5’nci haftasında Karamürselspor, konuk Çayırovaspor’u yerken zorlandı. Puanını 9 yaparak ilk devreyi ikinci tamamlayan Karamürsel, BAL için iddiasını ortaya koydu. Grubun iki 6 puanlı 2 ve 3’ncü sıradaki takımın mücadelesinde Karamürselspor, ikinci yarı için avantaj elde etti. Maçın 81. dakikasında Karamürselspor’un kaptanı İbrahim Demirer’in kornerden gelen topu kafayla ağalar göndermesiyle Karamürsel kazandı. İlk İki takımın direkt Bölgesel Amatör Lig’e yükseleceği grupta lider Bağdatspor’dan sonra mağlubiyeti bulunmayan Karamürselspor, ligin iddialı takımı olduğunu gösterdi. Önümüzdeki hafta sonu 31 Mart Yerel seçimler nedeniyle maçlar oynanmayacak ve takımlar bir hafta ara verecek. İkinci yarı lig 7 Nisan’da start alacak.

ÇETİNKAYA SAHADAYDI

AKP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya da, ilçenin temsilcisi Karamürselli futbolcuları tek tek kutlayarak, başarı dileklerinde bulundu. CHP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık ve ekibi de tribündeki yerini alarak, Karamürselspor’u destekledi.