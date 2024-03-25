Kocaeli, Gencay Yıldıztekin’i çağırıyor!

İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin, durmuyor. Şehrin her ilçesinde sokağın nabzını tutan, esnaf ve vatandaşlara yaptığı ziyaretlerde yoğun ilgi ile karşılanan Yıldıztekin, Kocaeli’yi hep birlikte yöneteceklerini ifade etti. Şeffaf yönetim anlayışından taviz vermeyeceklerini, israftan uzak durarak kaynakları etkin kullanacaklarına vurgu yapan Yıldıztekin, “Bu şehir, her şeyin en güzelini hak ediyor. Kocaeli’nin eksiklerinin farkındayız. Kısa, orta ve uzun vadeli tüm planlamalarımız hazır. Hayata geçireceğimiz vizyon projelerimizle Kocaeli vatandaşlarımızın yüzünü güldüreceğiz” dedi.

“KOCAELİ’MİZ İÇİN GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞACAĞIZ”

7’den 70’e her kesime hitap eden projeleri beğeni toplayan İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin, göreve geldiklerinde tüm Kocaeli’yi kucaklayacaklarını ifade etti. Partizanlıktan uzak, ortak akıl ile hareket edeceklerini ifade eden Yıldıztekin, “İnsanlarımızı kutuplaştıran anlayışın dimdik karşısındayız. 1 Nisan sabahı şehrimize güneş doğacak. Kocaeli’miz için gece gündüz demeden çalışacağımızın sözünü veriyoruz” dedi.