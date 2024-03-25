2. Kümede gol yağmuru sürüyor

LİDER YEŞİLOVA HÜKMEN GALİP
Amatör Lig 2. Küme A Grubu’nda önceki gün toplamda 3 maç oynandı. Lider Yeşilovaspor, ligden çekilen Çayırtepe Gençlikspor karşısında 3-0 hükmen galip geldi. İzmit Maltaspor ise Körfez Çamlıtepespor’u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Günün son maçında, Derince Gençlerbirliği, güçlü rakibi Çenesuyu Plajyoluspor karşısında 3-2 kazandı.
B GRUBUNDA ÇEKİŞMELİ MAÇLAR
Kocaeli Amatör Lig 2. Küme B Grubu’nda da toplamda 3 maç oynandı. Turgutspor, Kocaeli Kadıköyspor’u 2-0 mağlup ederken, Üçyol Doğuspor ise Map Kavaklıspor’u 3-2’lik skorla geçmeyi başardı. İlimtepe Gençlerbirliği ile Körfez Birlikspor maçı ise berabere sonuçlandı. Takımlar sahadan 3-3’lül skor ile ayrıldı.
DUMLUPINAR AFFETMEDİ
2. Küme E Grubu’nda lider olan Dumlupınar Futbol SK, Karamürsel Akçatspor karşısında 8-1 kazandı. Gölcük Asarköyspor, ligden çekilen Karamürsel Barbarosspor karşısında 3-0 hükmen galip geldi. Ulaşlıspor ile Gölcük Şirinköy arasında oynanan karşılaşma ise Ulaşlıspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Karamürsel Ereğlispor ise Yazlıkspor’u 3-1 mağlup etmeyi başardı.
EN GOLLÜ MAÇLAR F GRUBUNDA OYNANDI
2. Küme’nin en gollü maçları F Grubu’nda oynandı. Er Bakan Gençlikspor, rakibi Çayırova Şekerpınar Gençlerbirliği’ni 8-1 mağlup etti. Mollafenarispor, Gebze Denizliköyüspor karşısında 4-1 kazandı. Darıca İdman Yurdu da, Gebze Genç Kalespor’u 4-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı. Çayırova Gençlerbirliği ise Çayırova Yeni Mahallespor’u 3-1 yenmeyi başardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.