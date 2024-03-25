2. Kümede gol yağmuru sürüyor

LİDER YEŞİLOVA HÜKMEN GALİP

Amatör Lig 2. Küme A Grubu’nda önceki gün toplamda 3 maç oynandı. Lider Yeşilovaspor, ligden çekilen Çayırtepe Gençlikspor karşısında 3-0 hükmen galip geldi. İzmit Maltaspor ise Körfez Çamlıtepespor’u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Günün son maçında, Derince Gençlerbirliği, güçlü rakibi Çenesuyu Plajyoluspor karşısında 3-2 kazandı.

B GRUBUNDA ÇEKİŞMELİ MAÇLAR

Kocaeli Amatör Lig 2. Küme B Grubu’nda da toplamda 3 maç oynandı. Turgutspor, Kocaeli Kadıköyspor’u 2-0 mağlup ederken, Üçyol Doğuspor ise Map Kavaklıspor’u 3-2’lik skorla geçmeyi başardı. İlimtepe Gençlerbirliği ile Körfez Birlikspor maçı ise berabere sonuçlandı. Takımlar sahadan 3-3’lül skor ile ayrıldı.

DUMLUPINAR AFFETMEDİ

2. Küme E Grubu’nda lider olan Dumlupınar Futbol SK, Karamürsel Akçatspor karşısında 8-1 kazandı. Gölcük Asarköyspor, ligden çekilen Karamürsel Barbarosspor karşısında 3-0 hükmen galip geldi. Ulaşlıspor ile Gölcük Şirinköy arasında oynanan karşılaşma ise Ulaşlıspor’un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Karamürsel Ereğlispor ise Yazlıkspor’u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

EN GOLLÜ MAÇLAR F GRUBUNDA OYNANDI

2. Küme’nin en gollü maçları F Grubu’nda oynandı. Er Bakan Gençlikspor, rakibi Çayırova Şekerpınar Gençlerbirliği’ni 8-1 mağlup etti. Mollafenarispor, Gebze Denizliköyüspor karşısında 4-1 kazandı. Darıca İdman Yurdu da, Gebze Genç Kalespor’u 4-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı. Çayırova Gençlerbirliği ise Çayırova Yeni Mahallespor’u 3-1 yenmeyi başardı.