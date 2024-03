Gençlere Kocaelispor üyeliği ve kombine müjdesi

Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, kentin markası Kocaelispor ve taraftarlara yönelik projelerinden de bahsetti.

Hürriyet, "Kocaelispor'u önemsiyoruz. Şehrimizin gururu Kocaelispor’a ve genç taraftarlarımıza yönelik heyecan verici projelerimiz var. 18 yaş Kocaelispor üyeliği projemiz var. 18 yaşına giren İzmitli gençlerimize doğum günü hediyesi olarak talep etmeleri halinde Kocaelispor üyeliği ve kombinesi sunacağız. İlk 5 yıllık aidatlarını biz karşılayacağız. Çocuklarımızı Kocaelispor’un bir parçası yapacağız. Kocaelispor Mahallende projesini hayata geçireceğiz. Her ay İzmit’in bir mahallesinde çocuklar için Kocaelispor etkinlikleri düzenleyeceğiz. Kulüple de görüşerek futbolcuların katılmasını da sağlayacağız. 2002 Türkiye Kupası 25. Yıl Programı düzenleyeceğiz. Geçen sene bir önceki kupa için yapmıştık. Hatırlanmak güzel, vefa önemli. İnşallah bu sene 2002 Türkiye Kupasının 20’inci yılı için güzel bir program yapacağız. Kocaelispor tarihine saygı göstermek anlamında önemli bir çalışma olacak. Her yıl düzenlenecek Kocaelispor bilgi yarışmasında başarılı olan taraftarlarımızı dünyanın çeşitli ülkelerindeki önemli futbol karşılaşmalarına göndereceğiz. Aynı zamanda bu ülkelerin taraftarlarını Kocaelispor maçlarına davet edeceğiz. Uluslararası futbol kültürünü de şehrimize taşıyacağına inandığımız taraftar değişim programını uygulayacağız. Bu projelerle Kocaelispor’a olan desteğimizi her daim sürdüreceğiz. Şehrin futbol kültürünü zenginleştireceğiz" cümlelerini kullandı.