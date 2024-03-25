Müstakil evde korkutan yangın

Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi 1148 Sokak'ta bulunan müstakil evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.