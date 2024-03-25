Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi 1148 Sokak'ta bulunan müstakil evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Asayiş
Müstakil evde korkutan yangın
Gölcük ilçesinde müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.