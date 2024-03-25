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Müstakil evde korkutan yangın

Gölcük ilçesinde müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İhlas Haber Ajansı
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Müstakil evde korkutan yangın mask

Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi 1148 Sokak'ta bulunan müstakil evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# acil, sağlık

25 Mar 2024 - 12:16 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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