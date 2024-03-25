Kocaelispor yarın, İstanbul’da Başakşehir ile antrenman maçı yapacak

OYUNCULAR DENENECEK
Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, İzmit’te 3 Nisan’da oynayacağı tarihi Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta salı gününden itibaren çalışmalarına devam eden ekip, yarın Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile antrenman maçı yapacak.
SAKATLAR OYNAMAYACAK
Sakatlıkları bulunan Fofana, Giorgi Kharaishvili, Giorgi Beridze, Christian Kouakou ve Gökhan Değirmenci, bu maçta yer almayacak. Cezalı olan Oğuz Ceylan ile Davit Skhirtladze’nin de forma giymesi beklenmiyor. Antrenman maçı, Başakşehir tesislerinde yapılacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.