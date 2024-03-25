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Kocaelispor yarın, İstanbul’da Başakşehir ile antrenman maçı yapacak

3 Nisan’da İzmit’te oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor, yarın Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile antrenman maçı yapacak. Milli arayı ve seçim arasını iyi değerlendirmek isteyen takım, Başakşehir karşısında test edilecek.

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Kocaelispor yarın, İstanbul’da Başakşehir ile antrenman maçı yapacak mask
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OYUNCULAR DENENECEK

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, İzmit’te 3 Nisan’da oynayacağı tarihi Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta salı gününden itibaren çalışmalarına devam eden ekip, yarın Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile antrenman maçı yapacak.

SAKATLAR OYNAMAYACAK

Sakatlıkları bulunan Fofana, Giorgi Kharaishvili, Giorgi Beridze, Christian Kouakou ve Gökhan Değirmenci, bu maçta yer almayacak. Cezalı olan Oğuz Ceylan ile Davit Skhirtladze’nin de forma giymesi beklenmiyor. Antrenman maçı, Başakşehir tesislerinde yapılacak.
# Kocaelispor

25 Mar 2024 - 12:19 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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