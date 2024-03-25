Kocaelispor yarın, İstanbul’da Başakşehir ile antrenman maçı yapacak

OYUNCULAR DENENECEK

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, İzmit’te 3 Nisan’da oynayacağı tarihi Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta salı gününden itibaren çalışmalarına devam eden ekip, yarın Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile antrenman maçı yapacak.

SAKATLAR OYNAMAYACAK

Sakatlıkları bulunan Fofana, Giorgi Kharaishvili, Giorgi Beridze, Christian Kouakou ve Gökhan Değirmenci, bu maçta yer almayacak. Cezalı olan Oğuz Ceylan ile Davit Skhirtladze’nin de forma giymesi beklenmiyor. Antrenman maçı, Başakşehir tesislerinde yapılacak.