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Taraftar afiş yapıştırmak için sokak sokak geziyor!

Yeniden Süper Lig’e çıkmak için mücadele eden Kocaelispor’da, cefakar taraftarımız yine iş başında. Göztepe maçı için şehri havaya sokmak isteyen taraftar, sokak sokak gezip, maç afişlerini duvar ve duraklar gibi kalabalık yerlere asıyor.

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Taraftar afiş yapıştırmak için sokak sokak geziyor! mask
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KENDİ CEPLERİNDEN KARŞILIYORLAR

Kocaelispor, 3 Nisan’da Göztepe ile kritik bir maça çıkacak. Yeniden diriliş maçı olarak gözüken bu karşılaşma için, cefakar taraftarlarımız yine elini taşın altına koydu. Bazı taraftarlar, Kocaelispor - Göztepe maçının afişini kendi imkanları ile bastırıp, sokak sokak gezerek, durak, duvar, elektrik trafosu gibi yerlere yapıştırıp, vatandaşları maça davet ediyor.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞLARDI

Taraftar, geçmiş maçlarda da birçok kez aynı şeyi yapmış, Kocaeli halkını kendi imkanları ile bastırdıkları afişlerle maça davet etmişti. Yönetimden veya belediyelerden herhangi bir afiş çalışması olmayınca, Kocaelispor taraftarları kendi cebinden harcayarak, vatandaşları maça çağrıyor.
# elektrik, Kocaelispor

25 Mar 2024 - 12:23 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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