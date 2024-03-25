Kocaeli’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Kocaeli Erzurumlular Derneği, Ramazan ayı dolayısıyla bir iftar programı düzenledi. Dernek Başkanı Avni Gözütok ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programı dernek binasının önündeki caddede gerçekleşti. Yoğun bir katılımın olduğu iftara iştirak edenlerle tek tek ilgilenen Başkan Avni Gözütok yaptığı konuşmada tüm katılımcılara ve ilçeye olan hizmetlerinden dolayı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e teşekkür etti.
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Kocaeli Erzurumlular Derneği’nin iftarına yoğun katılım oldu
Kocaeli Erzurumlular Derneği’nin düzenlediği iftar programı yoğun katılımla gerçekleşirken, birlik ve beraberlik görüntülerine sahne oldu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.