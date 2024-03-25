Kocaeli Erzurumlular Derneği’nin iftarına yoğun katılım oldu

Kocaeli’nin önde gelen sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Kocaeli Erzurumlular Derneği, Ramazan ayı dolayısıyla bir iftar programı düzenledi. Dernek Başkanı Avni Gözütok ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen iftar programı dernek binasının önündeki caddede gerçekleşti. Yoğun bir katılımın olduğu iftara iştirak edenlerle tek tek ilgilenen Başkan Avni Gözütok yaptığı konuşmada tüm katılımcılara ve ilçeye olan hizmetlerinden dolayı Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’e teşekkür etti.