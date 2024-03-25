ANTİBESİNLER ZARARLI MI?

Antibesinlerin en bilinenleri:
1- Lektin
2- Oksalat
3- Fitik asit
4- Tanin
5- Fitoöstrojen
6- Guatrojen
Daha az bilinenleri: Saponin, Alkaloid, Proteaz inhibitörü, Amilaz inhibitörü, Lipaz inhibitörü
Antibesinlerin zararları varsa tüketilmemeli sonucunu çıkarmak yanlış olarak görülüyor. Antibesin içeren bitkileri yememek yeryüzünün en yararlı gıdalarından mahrum olmak demek çünkü bu bitkiler antibesinlerin yanı sıra pek çok yararlı madde içeriyor.
Zararları, maddenin bitkiden ekstrakte edilerek elde edilmesiyle laboratuvar ortamında gösteriliyor. Ancak çeşitli ve bütünsel bir beslenmenin bir parçası olarak tüketildiklerinde, laboratuvar modellerinin öngöremeyeceği şekillerde vitaminler, mineraller ve diğer bitkisel bileşiklerle birlikte zararları tolere edilebilir.
Aslında bu anti besinler sağlık açısından bazı yararlar da sağlıyor. Antioksidan, antikanserojenve antimikrobiyal etkileri olduğu gösterilmiş. Sağlıklı kişilerin bu maddeleri içeren bitkileri tüketmesinin sorun teşkil etmediği, bazı sağlık durumları olan kişilerin ancak dikkatli olmaları söyleniyor.
Bundan sonraki videolarda antibesinlerin tek tek yararlarını ve zararlarını aktarmaya çalışacağız.
Özet çeviri: Nurçin Çağlar
Sağlıklı Yaşıyoruz®
Kaynak: https://foodrevolution.org/blog/what-are-antinutrients/
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.