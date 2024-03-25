ANTİBESİNLER ZARARLI MI?

Antibesinlerin en bilinenleri:

1- Lektin

2- Oksalat

3- Fitik asit

4- Tanin

5- Fitoöstrojen

6- Guatrojen

Daha az bilinenleri: Saponin, Alkaloid, Proteaz inhibitörü, Amilaz inhibitörü, Lipaz inhibitörü

Antibesinlerin zararları varsa tüketilmemeli sonucunu çıkarmak yanlış olarak görülüyor. Antibesin içeren bitkileri yememek yeryüzünün en yararlı gıdalarından mahrum olmak demek çünkü bu bitkiler antibesinlerin yanı sıra pek çok yararlı madde içeriyor.

Zararları, maddenin bitkiden ekstrakte edilerek elde edilmesiyle laboratuvar ortamında gösteriliyor. Ancak çeşitli ve bütünsel bir beslenmenin bir parçası olarak tüketildiklerinde, laboratuvar modellerinin öngöremeyeceği şekillerde vitaminler, mineraller ve diğer bitkisel bileşiklerle birlikte zararları tolere edilebilir.

Aslında bu anti besinler sağlık açısından bazı yararlar da sağlıyor. Antioksidan, antikanserojenve antimikrobiyal etkileri olduğu gösterilmiş. Sağlıklı kişilerin bu maddeleri içeren bitkileri tüketmesinin sorun teşkil etmediği, bazı sağlık durumları olan kişilerin ancak dikkatli olmaları söyleniyor.

Bundan sonraki videolarda antibesinlerin tek tek yararlarını ve zararlarını aktarmaya çalışacağız.

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Sağlıklı Yaşıyoruz®

Kaynak: https://foodrevolution.org/blog/what-are-antinutrients/