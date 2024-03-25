Mustafa Kocaman’dan gövde gösterisi

ÖNEMLİ İSİMLER DESTEK VERDİ

31 Mart yerel seçimine sayılı günler kala Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Ataevler Mahallesi Seçim İrtibat Bürosu açılışını gerçekleştirdi. Başkan Kocaman’a, Kartepe Belediyesi eski Başkanı Şükrü Karabalık, AKP İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Hayati Dilek, BBP İlçe Başkanı Ali Oktay, AKP İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Durmuş, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Nihat Erim Dizdaroğlu ve partililer eşlik etti.

MEŞALE VE SLOGANLAR EŞLİĞİNDE GELDİ

Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, açılışa gençler tarafından yakışan meşaleler ve sloganlar eşliğinde geldi. Programın açılış konuşmasında AKP Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, “Kartepemize değer katmaya devam edeceğiz. Kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden her vatandaşımızı kucaklıyoruz. Her vatandaşımızın yaşamına dokunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“YATIRIMLARI HEP BİRLİKTE YAPTIK”

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman ise, “Bu ailenin ferdi olmaktan gurur ve onur duyuyoruz. İlçemize yapılan her yatırımı sizlerle birlikte yaptık. Sizlerin desteğine çok teşekkür ediyorum. Kartepemiz 2009 yılında kuruldu. İlçemizin kurulmasından bu yana güçlenmesini, modernleşmesini hep birlikte sağladık” açıklamasında bulundu.

“ALNIMIZ AK, BAŞIMIZ DİK”

“Kartepe’nin bugüne gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyen Kocaman şöyle devam etti: “Bizim işimiz milletimize hizmet etmek. 2019’da seçilmemizden bu yana kimseyi ayrıştırmadan Kartepemize hizmet ettik. Alnımız ak, başımız dik, yetimin hakkını koruyarak Kartepelilerin emanetine sahip çıkarak her bir kuruşun hesabını yaparak Kartepe’nin gelişimine hizmet etmeye çalışıyoruz.

“NE SÖZ VERDİYSEK YERİNE GETİRDİK”

Sizlerin desteği ile 35 dönüm alana Kent Meydanı yapıldı. Kocaeli’nin en büyük camisi tamamlanmak üzere. Bin metrekare büyüklüğünde kütüphane tamamlandı. 7500 evladımızın hizmet aldığı kapalı yüzme havuzunu yaptık. Maşukiye’de kapalı spor salonlarının 7’ncisini yaptık. Milletimize ne söz verdiysek yerine getirdik. Önümüzdeki dönem 150 yataklı Devlet Hastanesi yapılacak. Teleferik tamamlandı. Millet Bahçesi geliyor. Kartepe’den Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği vermek için gece-gündüz çalışmaya devam etmeliyiz.”