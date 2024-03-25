Gebzespor şampiyonluk yolunda yara aldı: 1-1

ÇORLU FARKI 4’E ÇIKARDI

Gebzespor, Bölgesel Amatör Lig’de, Çorluspor 1947 ile kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veriyor. Temsilcimiz önceki gün sahasında Taçspor’u konuk etti. Şampiyonluk yolunda kesin kazanması gereken Gebzespor, sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. Taçspor’un golünü 56. dakikda Muhammet Çetin atarken, Gebzespor’un golünü ise 95. dakikada Adem Parlak kaydetti. Gebze’nin şampiyonluk yolunda çekiştiği Çorluspor 1947 ise Uzun Köprüspor karşısında 2-0 kazandı. Bu skorla Gebze, Çorluspor’un 4 puan gerisine düştü.