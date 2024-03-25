Gebzespor şampiyonluk yolunda yara aldı: 1-1

ÇORLU FARKI 4’E ÇIKARDI
Gebzespor, Bölgesel Amatör Lig’de, Çorluspor 1947 ile kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi veriyor. Temsilcimiz önceki gün sahasında Taçspor’u konuk etti. Şampiyonluk yolunda kesin kazanması gereken Gebzespor, sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. Taçspor’un golünü 56. dakikda Muhammet Çetin atarken, Gebzespor’un golünü ise 95. dakikada Adem Parlak kaydetti. Gebze’nin şampiyonluk yolunda çekiştiği Çorluspor 1947 ise Uzun Köprüspor karşısında 2-0 kazandı. Bu skorla Gebze, Çorluspor’un 4 puan gerisine düştü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.