Kent derbisinde kazanan Gölcük: 1-3

DEPLASMANDA KAZANDI

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden temsilcilerimiz, Yuvacıkspor ile Gölcükspor, önceki gün kent derbisinde mücadele ettiler. Maça hızlı başlayan Gölcükspor, 17. dakikada Burak Toker ile öne geçti. Sonrasında 30. dakikada Emre Okur takımının 2. golünü kaydetti. 65. dakikada penaltıdan, Berat Aydın ile golü bulan Yuvacıkspor’un çabaları yetersiz kaldı. 73’te sahneye çıkan Serbay Yağız, skoru belirleyen golü attı. Gölcükspor, deplasmanda oynadığı Yuvacıkspor karşılaşmasını 3-1 kazandı.