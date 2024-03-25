- Spor

Kent derbisinde kazanan Gölcük: 1-3

Önceki gün Yuvacıkspor ile Gölcükspor kent derbisinde mücadele etti. Derbiyi, 3-1’lik skorla Gölcükspor kazandı

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Kent derbisinde kazanan Gölcük: 1-3 mask

DEPLASMANDA KAZANDI

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden temsilcilerimiz, Yuvacıkspor ile Gölcükspor, önceki gün kent derbisinde mücadele ettiler. Maça hızlı başlayan Gölcükspor, 17. dakikada Burak Toker ile öne geçti. Sonrasında 30. dakikada Emre Okur takımının 2. golünü kaydetti. 65. dakikada penaltıdan, Berat Aydın ile golü bulan Yuvacıkspor’un çabaları yetersiz kaldı. 73’te sahneye çıkan Serbay Yağız, skoru belirleyen golü attı. Gölcükspor, deplasmanda oynadığı Yuvacıkspor karşılaşmasını 3-1 kazandı.

25 Mar 2024 - 12:56 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.359.746 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL