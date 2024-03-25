Kent derbisinde kazanan Gölcük: 1-3

DEPLASMANDA KAZANDI
Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden temsilcilerimiz, Yuvacıkspor ile Gölcükspor, önceki gün kent derbisinde mücadele ettiler. Maça hızlı başlayan Gölcükspor, 17. dakikada Burak Toker ile öne geçti. Sonrasında 30. dakikada Emre Okur takımının 2. golünü kaydetti. 65. dakikada penaltıdan, Berat Aydın ile golü bulan Yuvacıkspor’un çabaları yetersiz kaldı. 73’te sahneye çıkan Serbay Yağız, skoru belirleyen golü attı. Gölcükspor, deplasmanda oynadığı Yuvacıkspor karşılaşmasını 3-1 kazandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.