Katıldığı ilk uluslararası yüzme yarışlarından başarıyla döndü

Edirne'de 22-24 Mart tarihlerinde düzenlenen Uluslararası 5. Edirne Kupası ve Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Yüzme Milli Takım Seçme Yarışlarına katılan Körfez Gençlerbirliği sporcusu Fatih Emre Kartal, 15 yaş grubu serbest stil 800 metre yarışlarında şampiyona 4'üncüsü ve 1500 metrede de şampiyona 7'ncisi oldu.
Körfez Gençlerbirliği SK Yüzme Başantrenörü Samet Işık, "Sporcumuz elde ettiği derecelerle geleceğe umutla bakmamıza vesile oldu. Sporcumuzu, ailesini, ekibimi tebrik ediyorum. Bizlere ve sporcularımıza her zaman destek olan Körfez Belediye Başkanımız Şener Söğüt'e de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Onların destekleriyle sporcularımız bugün uluslararası arenada yarışarak başarılı oluyorlar. Başarılarımız ve sporcu sayımız her geçen gün artıyor. Körfez ilçemiz spor kenti oldu" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.