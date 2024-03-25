Muharrem Tutuş'un iddialarına İzmit Belediyesi'nden jet yanıt!

İzmit Belediyesi'nin yaptığı açıklamada;

İŞTE YALANLARIN BELGESİ!

"Sayın Muharrem Tutuş’un ’Tramvay hattında İzmit Belediyesinin böyle bir arazi yok. Olan yer arsa kırıntısı’ açıklaması raydan çıkmış bir ifade olmuştur.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile sürdürülen resmi yazışmalar da, kent merkezinde 816 metrekarelik alanda yapılan ’kamulaştırmasız el atma’ olayını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu açık ve net belgeler ışığında, Büyükşehir’in teklif ettiği Akçakoca Mahallesi’ndeki daha düşük değerli arazi trampasını reddetmemizin sebebi de gayet açıktır: İzmit’in ve İzmitlilerin menfaati.

DAVA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yeşil alan ve tramvay yolu olarak tanımlanan bu yerler, aslında İzmit Belediyesi’ne ait ve kamulaştırma gerektiren alanlardır. Öte yandan, İzmit Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında bu olay ile ilgili dava sürecine geçilmiştir.

BÜYÜKŞEHİR DAHA ÖNCE DE AYNISINI YAPMIŞTI

Ayrıca yaşanan bu olay bir ilk değil, aksine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi daha önce de bu tarz bir kamulaştırma bedelini İzmit Belediyesine ödemiştir. Büyükşehir, Yenimahalle’de de tramvay hatlarının geçtiği 625 metrekarelik arazi için İzmit Belediyesi tarafından açılan kamulaştırma davasında 2 Milyon 863 Bin TL ödemiştir.

RAYDAN ÇIKAN İFADELER

Açıkçası Muharrem Tutuş’un iddiaları, bir kez daha raydan çıkmış ve kullandığı ifadeler kesinlikle gerçeklerle örtüşmemektedir. Belediyemizin ve İzmit halkının hakları için 40 Milyon 822 Bin TL’lik kamulaştırma bedelinin ödenmesini bir kez daha talep ediyor, gerçeklerin rayına oturmasını bekliyoruz.