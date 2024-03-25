Derince’ye iki müjde birden

DERİNCE’YE ARTI DEĞER KATAN PROJELER

Derince’ye artı değer katacak vizyon projelerini 9 Mart tarihinde gerçekleşen Seçim Beyannamesi ve Meclis Üyesi Tanıtım Programı’nda kamuoyuyla paylaşan AKP Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, bu kez Derincelileri heyecanlandıracak çok önemli iki müjdeli haber verdi. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen beyanname toplantısında Derince’nin tüm mahallelerine ücretsiz kreşler yapacaklarını, Aile ve Çocuk EYDEM Yaşam Merkezi, Oto Galericiler Sitesi, Küçük Sanayi Sitesi, Spor ve Mesire Alanları, Gençlik Merkezleri, Sporcu Mükemmeliyet Merkezi, Derince Eğitim Kampüsü, Otel, Aqua Park ve onlarca projeyi ilçeye kazandıracaklarını belirten Şirin’in verdiği iki yeni müjde Derince’liler tarafından memnuniyetle karşılandı.

1.000 KİŞİLİK POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU

Muhalefet tarafından sık sık ısıtılarak kamuoyunda dile getirilen “Emniyet’in Derince’den gittiği” argümanını çürüterek Derincelilere müjdeli haberi veren İbrahim Şirin, “Emniyet Genel Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmeler neticesinde 1.000 kişi kapasiteli Polis Meslek Yüksek Okulu’nun ilçemizde faaliyete geçeceğini kıymetli halkımızla paylaşmak istiyorum. Bu konuda tüm görüşmeler tamamlandı ve artık işin resmiyete, imza aşamasına dökülmesi noktasına geldik. Allah’ın izniyle bayram sonrası harekete geçilecek ve Polis Meslek Yüksek Okulu Derince’mizdeki yerini alacak” dedi. Polis Meslek Yüksek Okulu’nun Derince için çok önemli bir kazanım olacağını belirten İbrahim Şirin ikinci müjdeli haberin ise sağlık sektöründe olduğunu söyledi.

250 YATAK KAPASİTELİ SAHRA HASTANESİ

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin muhalefetin iddialarının aksine faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten AKP Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin “AK Parti Kocaeli Milletvekilimiz ve aynı zamanda Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyon Üyesi Prof. Dr. Sadettin Hülagü Hocamızın öncülüğünde Sağlık Bakanlığımızla yaptığımız çalışmalar neticesini verdi. Bu haberi bugün buradan ilk defa ilçe halkımızla paylaşıyoruz. Yapılan görüşmeler neticesinde Derince’mize ilk etapta 250 yatak kapasiteli sahra hastanesi inşa edilecek. Bunun akabinde Derince Sağlıklı Yaşam Parkı’nın bulunduğu askeri hastane bölgesine yine çeşitli sağlık yatırımlarımız olacak. Başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Milletvekilimiz Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın olmak üzere emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Derince’mize hayırlı olsun” dedi.