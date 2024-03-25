Cenazesi öğle namazında Yenicuma Camiinden alınrak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
- Asayiş
SEKA EMEKLİSİ ABDULLAH TAŞTEKİN HAYATINI KAYBETTİ
İzmit Karabaş Mahallesi Cumhuriyet Bulvarında ikamet eden Seka emeklisi, 2 çocuk babası Abdullah Taştekin(77),vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.