KARTEPE TELEFERİK AFİŞLERİNİN BURSA'DA NE İŞİ VAR?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Kartepe Teleferik Hattı'nın tanıtım afişi Bursa'daki billboardlara asıldı. Nilüfer ilçesinde 'Kartepe' içerikli billboardları gören vatandaşlar ise konuyu sosyal medyaya taşıdı. Kent muhalefeti tarafından eleştirilen afişlere, CHP İzmit Belediye Meclis üyesi adayı Nazım Gençtürk de tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Gençtürk, kamu kaynaklarının yerel seçim için israf edildiğini vurguladı.

"HAYAL EDEMEZDİK"

Gençtürk'ün açıklamasının tamamı şöyle: "Yer Bursa'nın Nilüfer ilçesi. Billboardlar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın fotoğrafıyla birlikte 'Hayaldi Gerçek Oldu-Kartepe Teleferik' afişleri ile donatılmış. Vallahi israfı, ballı tedarikçileri, yandaşlara sağlanan rantları duyuyorduk da, bu kadarını gerçekten hayal bile edemezdik. Bursa, Türkiye'nin ilk ve en uzun teleferik hattına sahip olmasa tanıtım amaçlı diyeceĝim. Nereden baksanız tutarsız, nereden baksanız anlamsız, nereden baksanız israf.

'YAZIKTIR GÜNAHTIR'

Kamunun, yani bizlerin parasının nerelere harcandığını görün. Yazıktır günahtır. Bursalı bir vatandaş ne güzel söylemiş; '...bizim yeterince belediye başkan adayımız var. Kocaeli'de seçilmek için Kocaeli'nde kampanya yapmanız daha doğru olur. Paranız fazla geldiyse yoksullara yardım edin.' Sahi yoksulluk diye bir şey var, duydunuz mu?

'BELEDİYE ZARARA UĞRATILMIŞTI'

Diğer yandan, hatırlarsınız; Fatma Kaplan Hürriyet, belediyemizi kiralama garabetinden kurtarmak adına hizmet araçlarının satın alınmasını istediğinde dönemin AKP Grup Başkan Vekili Sn. Muharrem Tutuş öncülüğünde kredi talebi red edilmişti ve hizmet araçlarının satın alınması geciktirildiği gibi belediye zarara uğratılmıştı.

'HAYDİ ELEŞTİRİN İSRAFI

Fatma Başkan halkı bilgilendirmek ve kamuoyu oluşturmak adına bazı billboardlara hizmet araçlarının alınmasının AKP-MHP oylarıyla reddedildiğini belirten afişler astırmıştı. O dönem hep bir ağızdan belediyenin parasıyla afiş asıldığı naraları atanların samimiyet sınavı başladı. Haydi eleştirin bu israfı, sorun Tahir hocadan bu usulsüz harcamanın hesabını da alkışlayalım."