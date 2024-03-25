Başiskele Mahmutpaşa Mahallesi Kanalboyu Caddesi’nde bulunan ÖZKA Lastik ve Kauçuk Sanayi 250 işçi alımı yapacak. Personel alımında erkek işçilerin 18-45 yaş aralığında ve en az ilköğretim mezunu olma şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleşecek.
- Ekonomi
Kocaeli'de bulunan lastik firması eleman alacak
Başiskele’de bulunan ÖZKA Lastik 250 işçi alımı yapacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.