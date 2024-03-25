Kocaeli'de bulunan lastik firması eleman alacak

Başiskele Mahmutpaşa Mahallesi Kanalboyu Caddesi’nde bulunan ÖZKA Lastik ve Kauçuk Sanayi 250 işçi alımı yapacak. Personel alımında erkek işçilerin 18-45 yaş aralığında ve en az ilköğretim mezunu olma şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleşecek.