- Ekonomi

Kocaeli'de bulunan lastik firması eleman alacak

Başiskele’de bulunan ÖZKA Lastik 250 işçi alımı yapacak.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Kocaeli'de bulunan lastik firması eleman alacak mask

Başiskele Mahmutpaşa Mahallesi Kanalboyu Caddesi’nde bulunan ÖZKA Lastik ve Kauçuk Sanayi 250 işçi alımı yapacak. Personel alımında erkek işçilerin 18-45 yaş aralığında ve en az ilköğretim mezunu olma şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleşecek.
# Sanayi, Başiskele

25 Mar 2024 - 13:56 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.359.746 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL