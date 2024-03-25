2021 yılında Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ilçeye kazandırarak çok önemli bir projeyi hayata geçiren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün öncülüğünde can dostlarımız için ilçede yeni bir tesis daha hizmete giriyor. Yenikent Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi, No:68/2 (Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Yanı) adresinde faaliyet gösterecek olan Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi’nin açılışı dolayısıyla düzenlenecek olan program 27 Mart Çarşamba günü saat 14.30’da başlayacak. Hizmete girecek olan tesisle birlikte ilçedeki lokantalardan temin edilecek gıda artıkları ile kedi ve köpek mamaları artık Derince Belediyesi’nin kendi tesislerinde üretilecek.
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Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi açılıyor
Derince Belediyesi’nin can dostlarımız için inşa ettiği Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi’nin açılışı 27 Mart Çarşamba günü saat 14.30’da gerçekleşecek
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.