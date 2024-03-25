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Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi açılıyor

Derince Belediyesi’nin can dostlarımız için inşa ettiği Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi’nin açılışı 27 Mart Çarşamba günü saat 14.30’da gerçekleşecek

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Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi açılıyor mask

2021 yılında Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’ni ilçeye kazandırarak çok önemli bir projeyi hayata geçiren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün öncülüğünde can dostlarımız için ilçede yeni bir tesis daha hizmete giriyor. Yenikent Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi, No:68/2 (Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Yanı) adresinde faaliyet gösterecek olan Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi’nin açılışı dolayısıyla düzenlenecek olan program 27 Mart Çarşamba günü saat 14.30’da başlayacak. Hizmete girecek olan tesisle birlikte ilçedeki lokantalardan temin edilecek gıda artıkları ile kedi ve köpek mamaları artık Derince Belediyesi’nin kendi tesislerinde üretilecek.
# Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, yeni

25 Mar 2024 - 14:04 - Gündem

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