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Adana'da deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı
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Adana'da deprem mask

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. 

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Taramalarımız devam ediyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." dedi.
# acil, Deprem, afad

25 Mar 2024 - 14:09 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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