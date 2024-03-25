ALKIŞLAR ARACI AİLESİNE

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından Kocaeli’de deprem açısından riski bulunan okulların tespiti yapılarak yıkımı gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Kocaeli’de 29 okulun yıkımına karar verildi. Yeni binaların yapım çalışmaları ise Bakanlık ve hayırseverlerin katkıları ile gerçekleştirilmeye devam ediyor. Derince’ye yapılacak 35 derslikli binanın bugünkü maliyeti 197 milyon 388 bin TL. Okulun temel atma çalışmalarının Ramazan Bayramı’nın ardından başlaması bekleniyor. Derince Çınarlı Mahallesinde yeni okul yapılacak.

İMZALAR ATILDI

Koruma Şirketler Grubu, Derince’ye Şükrü Kemal Aracı İlkokulu yapımını gerçekleştirmek üzere girişimde bulunmuştu. Bugün Kocaeli Valiliği’nde protokol imza töreni gerçekleştirildi. Törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un yanı sıra, Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Zümran Aracı, Kemal Aracı, Ayşe Aracı, Aracı ailesinin üyeleri katıldı.

ARACI AİLESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Törende konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Mübarek Ramazan ayında yapılacak en büyük hayır eğitime yapılan yatırım. Yaklaşan Marmara Depremi’ne okullarımızı hazırlamaya devam ediyoruz. Devletimizin imkanlarının yanında hayırseverlerimizin desteği bizleri mutlu ediyor. Güzel bir protokole şahitlik ediyoruz. İbrahim Bey’in birçok hayır işine katkıları oldu. Kendisinden rica ettik. Ailesi adına bir okul daha yaparak bunu taçlandırması talebim oldu. Bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Aracı ailesine bugüne kadar şehrimize yaptığı hizmetler ve yatırımlar için teşekkür ediyoruz. En büyük hayrın ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza yatırım olduğunu ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki süreçte kamunun dışında 15 protokol daha imzalamayı planlıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

PROJELERİMİZİ HIZLI BİR ŞEKİLDE YAPIYORUZ

Vali Yavuz’un ardından konuşan Vefa İbrahim Aracı, “Kocaeli’de babamızın adına yaptığımız ilkokulu için de iftihar duyuyoruz. Babaannemiz adına bir yurt yapıyoruz Yuvacık’ta. Annemizin adına Kocaeli Üniversitesi Onkoloji Merkezi yaptık. Bu okulu da Şükrü Kemal Aracı adına bitireceğiz inşallah. Aracı olduğunuz için sizlere teşekkür ederim. Yeri gezdik. Projeleri hızlı bir şekilde yapıyoruz. Bayramdan sonra temeli atarız. Kocaeli’ye yakışır bir okul olur. Açılışını da birlikte yaparız. Allah bir daha deprem acısı yaşatmasın. Bu günlerde devletimizin yanında olmalıyız. Bizlere verdiğiniz fırsat için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

BAYRAMIN ARDINDAN TEMEL ATILACAK

İbrahim Aracı’nın ardından konuşan Kemal Aracı ise, “Sayın Vali sizler bu projenin yapılmasına vesile oldunuz. Eğitime katkı yapmak gurur verici. Okulun yapılacağı bölge çocukluğumuzun geçtiği yer. Hayırlı olsun. Memleketimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.