Dinamo Kiev Rusya’yı ihya etti, Rusya Ukrayna’yı vuruyor

İnanılmaz bir hız ve müthiş bir organizasyonla, adeta basketboldaki taktik gibi, ortası orta beşli, hem ileri hem geri oynayabilecek kapasitesiyle rakiplere dünya idare ediyordu. İspanyollar, Almanlar, İtalyanlar bu takımı durduramadılar. İngilizler zaten kupalardan men edilmişti.

Tabii ki bu şampiyonluk Dinamo Kiev kadar Rusya'ya da yazıldı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, bu kupanın keyfini çıkarırken Ukrayna halkı bu sevinçlerin gerisinde kaldı. Rusya hazıra kondu.

Dolayısıyla 89'da Rusya dağıldığında Ukrayna ve diğer birçok devlet bağımsızlığını ilan etti. Daha sonra o Ukrayna Shevcenko gibi büyük bir yıldız çıkardı. Shevcenko Ukrayna’nın adını duyurdu.

Kiev bir Osmanlı kentidir. Kiev'i Türkler kurmuştur. Ukrayna'da Slav ırkının yanı sıra Türk ırkı da vardır.

Dünyanın en güzel insanlarının yaşadığı ve ilk patlamanın Ukrayna'da gerçekleştiği iddiaları pek de yabana atılır cinsten değildir. Big Bang yani büyük patlama sırasında merkez Kiev'dir. Yani ilk canlı hücrenin oluştuğu yer Kiev'dir.

Bilim dergileri aksi iddia edilene kadar bu tez üzerinden yazılır. Şimdi o Ukrayna 30 yıl sonra Rusya'dan ayrılmasının bedelini ödüyor. Ukrayna'nın kupasının sayesinde dünyada hüküm süren Rusya yine hazıra konup petrol zengini, maden zengini, tahıl zengini Ukrayna'yı ele geçirmeye çalışıyor.

Halbuki Ukrayna diye bir devlet daha önce de vardı. Bolşevik devrimi sırasında Ukrayna Rusya'ya dahil edildi. Ona keza Yugoslavya, Sırbistan, Hırvatistan, Bosna Ersek, Rusya dağıldıktan sonra ayrı ayrı ülkeler kurdular.

Yeniden spora dönelim. Avrupa şampiyonluğunu kazanan ve şimdiki şampiyonlar ligi şampiyonu olan Dinamo Kiev, Ukrayna tek başına bağımsızlığını ilan edince zayıfladı.

Dinamo Kiev gerçekten çok köklü bir kulüptür. Benim de favorimdi. Zaten 80'li yıllarda herkes Dinamo Kievli olmuştu. Şimdi Putin bahaneyle Ukrayna'ya girerken, bu turistik kenti yok etmenin peşinde. Konserde öldürülen masum insanları bile malzeme yapacak kadar gözü dönmüş Putin bir judocudur. Uluslararası dereceleri vardır. Kocaelili judo ustaları Hüseyin Özkan, Erdal Selimoğlu, İbrahim Aydın ve Fikret Yıldız onun arkadaşıdır. Beraber kamplar yapmışlardır. Bir zamanlar köşemde bunun haberini de yazmıştım. Fotoğraflarla beraber. Sonuçta sporun uzlaştırıcı, barışçıl, kardeşlik yönünü ikide bir Türkiye'ye dayatan ülkeler, maalesef kendileri bunu bir türlü sağlayamamaktadır.

Eurovision yarışmasında birinci olan Ruslana ortada yoktur. Ukraynalıdır. Shevcenkho ona keza ortada yoktur.

Bir ülkeyi inim inim inlerken, kahraman gördüğümüz bu isimler hiçbir tepki göstermemektedir. Hatta ortada bile yoktur. İşte savaşın bu yüzü son derece acıdır.

Filistin'de ölen 5 yaşındaki çocukla, Ukrayna'da ölen 5 yaşındaki çocuk arasında sadece ten rengi farkı vardır. Ama şimdi bakıyorum Avrupalılar Ukrayna için üzülüyor, Müslümanlar Filistin için üzülüyor. 6 yaşındaki bir çocuğun Filistinli veya Ukraynalı olması ne fark eder? Hatta Filistin'de 6 yaşındaki çocuğu katleden İsrail bunlara terörist demektedir.

Savaşta sivil öldürmek terör yasalarıyla yargılanır. Ama Birleşmiş Milletler hala Amerika'dan Rusya'dan iş takibi yaparak gününü gün etmektedir. Sonuç, spora bu kadar düşkün ülkelerin bunu bir kenara bırakıp birbirini boğazlaması insanlığa yakışmaz.

Örneğin Shevcenko ortaya çıksa, Rusların ortaya çıksa, şu anda hedef haline gelen iki evin petrol kuyularının başında dursalar. Ve Rusya da onları bir füzeyle yok etse. Sizce ne olur? Spor yıldızlarının, pop yıldızlarının, sanatçılarının böyle bir etkinliği var aslında.

Ama o sanatçılar kendi ülkelerini sevmiyorlarsa zaten, vatan haini damgasını direkt alınlarına vurmak gerekir. Paralı katil Daeş nereden verildiği belli olan paralarla masum insanları öldürmüştür. Putin'in çok da umurundaydı sanki. 300'e yakın insan öldü. Birçoğu da sakat kalacak. Filistin'de on binlerce insan öldürüldü. Herkesin gözü önünde. Ve ne yazık ki Gazze'de bir damla su yok. Açlığı geçtiler, susuzluktan kırılıyorlar. Ama İsrail'de bol su var. Duşunu da alıyor, içiyor, başka fanteziler de yapıyor. Yıldızlar sesini çıkarmıyor. Ronaldo Filistin'e destek verdiği için İngiltere'den kovuluyor. İnsanlık ölüyor.

Bir savaşta çocuk ölüyorsa, insanlık ölüyor demektir. Sporcular dünya yıldızları aracılığıyla bir araya gelerek, yarısı Filistin'e, yarısı Kiev'e gidip bu savaşları durdurmalı. Masum çocukların ölümüne engel olmalıdır. Ama bizim ölü çocuk, sizin ölü çocuk diye ayrım yaptığınız zaman en büyük katil zaten sizsiniz.