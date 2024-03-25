KOCAELİSPOR'UN 30. ve 31.HAFTA TAKVİMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 30 ve 31. haftasının müsabaka programını duyurdu. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 30 ve 31. haftanın programı şu şekilde:
30. hafta
12 Nisan Cuma
20.00 Manisa FK - Eyüpspor
13 Nisan Cumartesi
13.30 Ankara Keçiörengücü - Gençlerbirliği
16.00 Boluspor - Ümraniyespor
19.00 Altay - Çorum FK
14 Nisan Pazar
13.30 Tuzlaspor - Göztepe
16.00 Şanlıurfaspor - Bandırmaspor
19.00 Kocaelispor - Giresunspor
15 Nisan Pazartesi
20.00 Erzurumspor FK - Sakaryaspor
20.00 Adanaspor - Bodrum FK
31. hafta
19 Nisan Cuma
20.00 Altay - Manisa FK
20 Nisan Cumartesi
13.30 Bandırmaspor - Tuzlaspor
16.00 Giresunspor - Göztepe
19.00 Eyüpspor - Boluspor
21 Nisan Pazar
13.30 Bodrum FK - Şanlıurfaspor
16.00 Çorum FK - Adanaspor
16.00 Gençlerbirliği - Erzurumspor FK
19.00 Sakaryaspor - Ankara Keçiörengücü
22 Nisan Pazartesi
20.00 Ümraniyespor - Kocaelispor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.