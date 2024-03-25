Büyükakın Ankara'dan da mı aday?

Kocaeli'de anketlere göre fark atarak bir sonuç alacağı konuşulan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Kocaeli seçmenine yönelik çalışmaları bırakıp Türkiye'ye açıldı.
ANKARA'YA DA AFİŞ AŞMIŞ
Bu sabah Bursa'da afişleri çıkan Büyükakın'ın Ankara'da da afişleri olduğu ortaya çıktı. Türkiye'nin başka hangi illerinde var bilinmezken afişler tartışmaları da beraberinde getirdi.
BÜYÜKAKIN'IN HEDEFİ NE?
Bir kısım muhalefete göre yapılan hem israf hem de Kocaeli seçmenini çantada görmek olarak değerlendirilirken AKP içinde de Büyükakın'ın hedeflerinin büyükşehir belediye başkanlığı ile sınırlı olmadığı konuşuluyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.