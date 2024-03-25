- Gündem

Büyükakın Ankara'dan da mı aday?

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın Bursa'nın ardından Ankara'da da afiş astırdığı ortaya çıktı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Büyükakın Ankara'dan da mı aday? mask
Büyükakın Ankara'dan da mı aday?
Büyükakın Ankara'dan da mı aday?
Haber albümü için resme tıklayın

Kocaeli'de anketlere göre fark atarak bir sonuç alacağı konuşulan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Kocaeli seçmenine yönelik çalışmaları bırakıp Türkiye'ye açıldı.

ANKARA'YA DA AFİŞ AŞMIŞ

Bu sabah Bursa'da afişleri çıkan Büyükakın'ın Ankara'da da afişleri olduğu ortaya çıktı. Türkiye'nin başka hangi illerinde var bilinmezken afişler tartışmaları da beraberinde getirdi.

BÜYÜKAKIN'IN HEDEFİ NE?

Bir kısım muhalefete göre yapılan hem israf hem de Kocaeli seçmenini çantada görmek olarak değerlendirilirken AKP içinde de Büyükakın'ın hedeflerinin büyükşehir belediye başkanlığı ile sınırlı olmadığı konuşuluyor.

Büyükakın Ankara'dan da mı aday?
Büyükakın Ankara'dan da mı aday?
# var, türkiye, AKP, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ankara

25 Mar 2024 - 15:25 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.359.746 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL