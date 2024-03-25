Büyükakın Ankara'dan da mı aday?

Kocaeli'de anketlere göre fark atarak bir sonuç alacağı konuşulan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Kocaeli seçmenine yönelik çalışmaları bırakıp Türkiye'ye açıldı.

ANKARA'YA DA AFİŞ AŞMIŞ

Bu sabah Bursa'da afişleri çıkan Büyükakın'ın Ankara'da da afişleri olduğu ortaya çıktı. Türkiye'nin başka hangi illerinde var bilinmezken afişler tartışmaları da beraberinde getirdi.

BÜYÜKAKIN'IN HEDEFİ NE?

Bir kısım muhalefete göre yapılan hem israf hem de Kocaeli seçmenini çantada görmek olarak değerlendirilirken AKP içinde de Büyükakın'ın hedeflerinin büyükşehir belediye başkanlığı ile sınırlı olmadığı konuşuluyor.