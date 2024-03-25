İzmit Belediyesi’nden 31 Mart’ta demokrasiye destek

İzmit Belediyesi 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimlerde engelli ve yaşlı vatandaşlara oy kullanma sürecinde destek olacak. İzmit’te ikamet eden ve İzmit İlçe sınırları içerisinde oy kullanacak olup ulaşım desteğine ihtiyaç duyan engelli ve yaşlı vatandaşlara seçim günü sandıklara erişimleri için ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak.

SON RANDEVU 28 MART PERŞEMBE GÜNÜ

İzmit Belediyesi, seçim günü engelli ve yaşlı vatandaşların oy kullanma hakkını kolaylaştırmak amacıyla ulaşım desteği sağlayarak, demokrasinin en temel haklarından biri olan oy kullanma sürecine katkıda bulunuyor. Ulaşım desteğine ihtiyaç duyan engelli ve yaşlı vatandaşların 28 Mart Perşembe günü saat 20.00’a kadar 0262 318 02 02 veya 0538 095 84 65 numaraları arayarak randevu oluşturması gerekiyor.