- Gündem

İzmit Belediyesi’nden 31 Mart’ta demokrasiye destek

İzmit Belediyesi, 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak engelli ve yaşlı vatandaşlara ulaşım desteği sağlayacak

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
İzmit Belediyesi’nden 31 Mart’ta demokrasiye destek mask
İzmit Belediyesi’nden 31 Mart’ta demokrasiye destek
Haber albümü için resme tıklayın

İzmit Belediyesi 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimlerde engelli ve yaşlı vatandaşlara oy kullanma sürecinde destek olacak. İzmit’te ikamet eden ve İzmit İlçe sınırları içerisinde oy kullanacak olup ulaşım desteğine ihtiyaç duyan engelli ve yaşlı vatandaşlara seçim günü sandıklara erişimleri için ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak.

SON RANDEVU 28 MART PERŞEMBE GÜNÜ

İzmit Belediyesi, seçim günü engelli ve yaşlı vatandaşların oy kullanma hakkını kolaylaştırmak amacıyla ulaşım desteği sağlayarak, demokrasinin en temel haklarından biri olan oy kullanma sürecine katkıda bulunuyor. Ulaşım desteğine ihtiyaç duyan engelli ve yaşlı vatandaşların 28 Mart Perşembe günü saat 20.00’a kadar 0262 318 02 02 veya 0538 095 84 65 numaraları arayarak randevu oluşturması gerekiyor.

İzmit Belediyesi’nden 31 Mart’ta demokrasiye destek
# seçim, ilçe, İzmit belediyesi

25 Mar 2024 - 16:45 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.359.746 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL