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"1 NİSAN’DA İSRAFA KOCAELİ SON DİYECEK"

Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Teşkilat Başkanı Mehmet Öner, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın, Bursa Nilüfer’de Kartepe Teleferik Projesi için Bilboardlarda giydirilen reklamı hakkında konuştu;

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"1 NİSAN’DA İSRAFA KOCAELİ SON DİYECEK" mask
"1 NİSAN’DA İSRAFA KOCAELİ SON DİYECEK"
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tüm imkanları kullanarak Fotoğrafıyla birlikte Hayali Gerçek oldu Kartepe Teleferik  afişini Bursa Nilüfer’de paylaştı. İsrafın bu kadarı da pes dedirtti. Hükümet Emekliye Para yok diyor Belediye İsraftan kaçınmıyor. Vatandaş Su faturasını ödeyemez, hayatını idame ettiremez halde. Fakat diğer taraf İsrafın dibindeler. Seçim çalışması yapacağız derken Ne yapacaklarını şaşırdılar. Az kaldı 1 Nisan’da Kocaeli’yi bu israftan kurtaracağız. Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Prof. Doğan Aydal ile seçim Sonrası bütün Kaynaklar Vatandaşımızın hizmetinde olacak”
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25 Mar 2024 - 16:52 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(1)
01

ahmet - afişlere israf diyorlar,yolsuzluklar son bulsun israf onun yanında oyuncak kalır.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Mart 17:32

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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