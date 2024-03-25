"1 NİSAN’DA İSRAFA KOCAELİ SON DİYECEK"

” Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tüm imkanları kullanarak Fotoğrafıyla birlikte Hayali Gerçek oldu Kartepe Teleferik afişini Bursa Nilüfer’de paylaştı. İsrafın bu kadarı da pes dedirtti. Hükümet Emekliye Para yok diyor Belediye İsraftan kaçınmıyor. Vatandaş Su faturasını ödeyemez, hayatını idame ettiremez halde. Fakat diğer taraf İsrafın dibindeler. Seçim çalışması yapacağız derken Ne yapacaklarını şaşırdılar. Az kaldı 1 Nisan’da Kocaeli’yi bu israftan kurtaracağız. Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Prof. Doğan Aydal ile seçim Sonrası bütün Kaynaklar Vatandaşımızın hizmetinde olacak”
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
ahmet - afişlere israf diyorlar,yolsuzluklar son bulsun israf onun yanında oyuncak kalır.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.