"1 NİSAN’DA İSRAFA KOCAELİ SON DİYECEK"

” Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tüm imkanları kullanarak Fotoğrafıyla birlikte Hayali Gerçek oldu Kartepe Teleferik afişini Bursa Nilüfer’de paylaştı. İsrafın bu kadarı da pes dedirtti. Hükümet Emekliye Para yok diyor Belediye İsraftan kaçınmıyor. Vatandaş Su faturasını ödeyemez, hayatını idame ettiremez halde. Fakat diğer taraf İsrafın dibindeler. Seçim çalışması yapacağız derken Ne yapacaklarını şaşırdılar. Az kaldı 1 Nisan’da Kocaeli’yi bu israftan kurtaracağız. Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Prof. Doğan Aydal ile seçim Sonrası bütün Kaynaklar Vatandaşımızın hizmetinde olacak”