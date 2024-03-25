YRP'DE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR: KOCAELİ'DE 24.100 ÜYEYE ULAŞTI

Yapılan Ziyarette Büyükşehir Adayı Prof. Dr.Doğan AYDAL Kocaeli için yapılacak Projelerden bahsetti; ”En son alınan verilere göre Yeniden Refah Partisi 6 ayda 260.000 üye artışı ile 500.000 üyeye ulaştı. Kocaeli’de 24.100 üyeye ulaşarak ile hızlı bir yükselişe geçti. Sahada da yapılan çalışmalar onu gösteriyor ki 31 Martta Sandıkta Yeniden Refah Partisi büyük sürpriz yapacaktır.

Darıca Trabzonlular Derneğinden 39 Yeni Üye

Darıca Trabzonlular Derneği Başkanı ve Yönetimi ile ile birlikte samimi geçen ziyaret sonucunda 39 Dernek üyesi Yeniden Refah Partisine üye oldular. Bu da etkileşimin güzel bir sonucunu gösteriyor.