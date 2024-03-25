YRP'DE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR: KOCAELİ'DE 24.100 ÜYEYE ULAŞTI

Yapılan Ziyarette Büyükşehir Adayı Prof. Dr.Doğan AYDAL Kocaeli için yapılacak Projelerden bahsetti; ”En son alınan verilere göre Yeniden Refah Partisi 6 ayda 260.000 üye artışı ile 500.000 üyeye ulaştı. Kocaeli’de 24.100 üyeye ulaşarak ile hızlı bir yükselişe geçti. Sahada da yapılan çalışmalar onu gösteriyor ki 31 Martta Sandıkta Yeniden Refah Partisi büyük sürpriz yapacaktır.
Darıca Trabzonlular Derneğinden 39 Yeni Üye
Darıca Trabzonlular Derneği Başkanı ve Yönetimi ile ile birlikte samimi geçen ziyaret sonucunda 39 Dernek üyesi Yeniden Refah Partisine üye oldular. Bu da etkileşimin güzel bir sonucunu gösteriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.