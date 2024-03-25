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YRP'DE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR: KOCAELİ'DE 24.100 ÜYEYE ULAŞTI

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof.Dr. Doğan AYDAL seçim çalışmaları kapsamında Darıca Trabzonlular Derneğini ziyaret etti. Ziyarete Yeniden Refah Partisi Darıca Belediye Başkanı Adayı Fatma Kurtuluş, Darıca Meclis üye adayları ve teşkilat üyeleri de hazır bulundular.

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YRP'DE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR: KOCAELİ'DE 24.100 ÜYEYE ULAŞTI mask

Yapılan Ziyarette Büyükşehir Adayı Prof. Dr.Doğan AYDAL Kocaeli için yapılacak Projelerden bahsetti; ”En son alınan verilere göre Yeniden Refah Partisi 6 ayda 260.000 üye artışı ile 500.000 üyeye ulaştı. Kocaeli’de 24.100 üyeye ulaşarak ile hızlı bir yükselişe geçti. Sahada da yapılan çalışmalar onu gösteriyor ki 31 Martta Sandıkta Yeniden Refah Partisi büyük sürpriz yapacaktır.

Darıca Trabzonlular Derneğinden 39 Yeni Üye

Darıca Trabzonlular Derneği Başkanı ve Yönetimi ile ile birlikte samimi geçen ziyaret sonucunda 39 Dernek üyesi Yeniden Refah Partisine üye oldular. Bu da etkileşimin güzel bir sonucunu gösteriyor.
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25 Mar 2024 - 17:08 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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