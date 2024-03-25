Kocaeli Çevre Platformu kentteki sorunlara dikkat çekti!

Kocaeli Çevre Platformu, 'Yaşanabilir Kocaeli Buluşması' ile kentin çevre sorunlarına dair beklentilerini kamuoyu ile paylaştı. Makina Mühendisleri Odası şube binasında gerçekleştirilen toplantıya, büyükşehir belediye başkan adayları da davet edildi. Yerel yönetimlere aday olan isimlere Kocaeli'nin çevre sorunlarının anlatıldığı toplantıya, adaylar ve siyasiler tarafından yoğun ilgi gösterildi. Programda adaylara, Kocaeli Çevre Platformu'nun 'Yaşanabilir Kocaeli' başlığı ile yaptığı çalışmanın sonuç bildirgesi takdim edildi.

YOĞUN KATILIM

Toplantıya CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin, EMEP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Arzu Erkan, TİP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Koçak, DEM Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı Selda İlgöz, TKP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydaner Aktaş, Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nurettin Çelik, Zafer Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nermin Tol, Demokrat Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Şahin Devrim, Kocaeli Barosu Başkanı Mehmet Gül, TMMOB İKK Sekreteri Mehmet Ali Elma, Kocaeli Tabip Odası Başkanı Ayşe Engin Arısoy, KYÖD Başkanı Uğur Saral ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

AKIL VE VİCDANDAN YANA OLMALARINI TALEB EDİYORUZ

Kocaeli Çevre Platformu Dönem Koordinatörü Muammer Hakkı Ersöz, “Aramızda 7 tane büyükşehir adayımız var. Bu mutluluk verici. Hepsine ulaşmaya çalıştık. Katılımlarınız için teşekkür ederiz. Bu toplantıdaki amacımız kent için adaylarımızla sorunları paylaşmak. Siyaset üstü bir kuruluz. Her türlü desteği vermeye hazırız. Kentimizde hava kirliliği ve çevreye zarar veren tüm olayların takibindeyiz. Kartepe’de bir haddehanenin yapılması bu kentin bağrına bıçak saplamak diyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ilk süreçte bu projeye karşıydı. Haddehane bizim için bir sembol konudur. Yerel yönetimlerin eylemlerinde hukuktan ayrılmamaları ve hak ve hukuktan yana olmayı içselleştirmesini bekliyoruz. Akıl ve vicdandan yana olmalarını talep ediyoruz. İnsan sağlığına değer vermeyen yöneticilerimize vatandaşlarımızın oy vermemesini talep ediyoruz” dedi.

SÜREÇLER RANT ODAKLI YÜRÜTÜLÜYOR

TMMOB İKK Sekreteri Mehmet Ali Elma, “Biz çevre mücadelenizi TMMOB olarak aramızda da görmek istiyoruz. Sayımızı artırmak bizler için çok önemli. Adaylarımıza da çok teşekkür ediyorum. Sanayi kenti olmamız sebebiyle birçok ekolojik sorun ile karşı karşıyayız. İklim ile ilgili yaşadığımız sorunları görüyoruz. TMMOB olarak kent sempozyumları gerçekleştiriyoruz. Sorunları gündem yapıyoruz. Kent suçları ile ilgili birçok sorunla karşı karşıyayız. Yıkılan Vergi Dairesi’nin bir tarihsel değeri vardı. Oraya otopark yapmak kadar saçma bir proje olamaz. Gerekli itirazlarımızı yapacağız. Kent Meydanı’nda da aynı sorun var. Yeşil yerine betona boğuldu. Bir kenti yönetebilmek için halk meclislerinin kurulması gerekiyor. Süreçler hep rant odaklı yürütülüyor. 31 Mart bizim için kriter değil. Sandıktan sonra biz bu kente neler katabiliriz konusunu dayanışma içerisinde olmalıyız” ifadelerini kullandı.

İDARECİLER HER ŞEYE HAKİM DEĞİLLER

CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin, “Bu kenti yöneten idareciler her şeye hakim değiller. Yönetirken meslek odalarına, STK’lara ve çevre platformlarına sormalı. Tartışmaya açmalı. Onlardan gelecek görüşler sonrasında karar vermeli. Yaptık oldu mantığıyla kent gelişmez. Biz göreve gelirsek her konuda danışan ve tartışan bir yapıda olacağız” dedi.

ÖNEMLİ OLAN İNSAN ODAKLI PROJELER

DEM Parti Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı Selda İlgöz, “Partimiz bütün tahakküm ilişkilerini kırmak için var. Doğaya sömürge yöntemiyle bakan yöneticiler yüzünden çevremiz bu halde. Rantın olduğu her yerde çevre sorunu oluyor. Önemli olan rant yerine insan odaklı projeler. Bizler meclisler üzerinden örgütleniriz. Yönetime gelirsek hep birlikte yöneteceğiz” şeklinde konuştu.

EMEK VE DEMOKRASİ ÜZERİNE KURACAĞIZ

EMEP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Arzu Erkan, “Biz yerel yönetim anlayışını emek ve demokrasi üzerine kuracağız. Kentimizdeki tüm çevre sorunları, mücadele başlıklarımızın içerisinde” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ BAKTIĞIMDA ÜZÜLYORUM

Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nurettin Çelik, “Ben Kocaeli’ye baktığımda üzülüyorum. Bu kentin bu şekilde hoyratça kullanılması ve geleceğinin yok olması üzüyor. Kendim ve kentim adına üzülüyorum, çocuklarımız adına üzülüyorum. İnşallah 1 Nisan sabahı bu farkındalıkları hissederek yol alırız” dedi.

PLANLI BİR KALKIŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR

TİP Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Koçak, “Biz eğer seçimi kazanırsak bunu bir yol haritası olarak kabul ediyoruz. Kazanamazsak mücadele programı olarak kabul ediyoruz. Çok önemli bir vurgu var. Kocaeli’yi aşan merkezi kararlar da var. Bize ülke çapında planlı bir kalkınmaya ihtiyaç var” şeklinde konuştu.