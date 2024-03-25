Devrilen tırın sürücüsü öldü

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Şaban Yılmaz (57) idaresindeki 47 KJ 427 plakalı tır, Kuruçeşme mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sıkıştığı yerden itfaiye erlerince çıkarılan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Tırı kaldırma çalışmalarının devam ettiği yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.