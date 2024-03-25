25 Mar 2024 - 17:41- Asayiş G:

AKP Karamürsel’de Rambo Recep’ten damadına kıyak!

AKP Karamürsel eski İlçe Başkanı Recep Demirel’in işçi kadrosundaki damadını Karamürsel Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünde 6 ay çalıştırıp, 1 ay önce memur yaptırdığı iddia edildi

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AKP Karamürsel’de Rambo Recep’ten damadına kıyak! mask
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AKP Karamürsel eski İlçe Başkanı Recep Demirel, namıdiğer Rambo Recep, 31 Mart’ta yapılacak seçimde AKP Karamürsel Belediyesi 1.sıra meclis üyesi adayı oldu. Demirel’in 1.sırıdan aday gösterilmesi, AKP Karamürsel’de de rahatsızlık yarattığı iddia edildi. Demirel, sosyal medya hesabından paylaştığı ve büyük tepki gören fotoğrafıyla hatırlanıyor. Karamürsel’de ilçe halkı şu sıralar Recep Demirel’in damadını Karamürsel Belediyesi’nde işçi iken, memur yaptığını konuşuyor.

MEMURLUK İÇİN ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ’NDE ÇALIŞTIRILMIŞ…

Edindiğimiz bilgiye göre Recep Demirel, damadı Onur Karacaer’i iki yıl önce Karamürsel Belediyesi’nde işi kadrosundan işe başlattı. Karacaer, 7 ay önce Karamürsel Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünde görevlendirildi. Burada 6 ay çalıştıktan sonra 1 ay önce ‘istisnai kadrodan’ memur yapıldı. Böylece Recep Demirel’in damadı Onur Karacaer’in müdürlük ve sonrasında belediye başkan yardımcılığı için önü açıldı. AKP’nin Karamürsel Belediyesi’ni kazanması halinde Demirel’in damadı Onur Karacaer’in Karamürsel Belediyesi’nde Mali Hizmetler Müdürü yapılacağı iddia ediliyor. 
AKP Karamürsel’de Rambo Recep’ten damadına kıyak!


AKP Karamürsel eski İlçe Başkanı Recep Demirel, namıdiğer Rambo Recep, sosyal medyada bu fotoğrafı ile tanınıyor.

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25 Mar 2024 - 17:41 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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