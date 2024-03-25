AKP Karamürsel’de Rambo Recep’ten damadına kıyak!

AKP Karamürsel eski İlçe Başkanı Recep Demirel, namıdiğer Rambo Recep, 31 Mart’ta yapılacak seçimde AKP Karamürsel Belediyesi 1.sıra meclis üyesi adayı oldu. Demirel’in 1.sırıdan aday gösterilmesi, AKP Karamürsel’de de rahatsızlık yarattığı iddia edildi. Demirel, sosyal medya hesabından paylaştığı ve büyük tepki gören fotoğrafıyla hatırlanıyor. Karamürsel’de ilçe halkı şu sıralar Recep Demirel’in damadını Karamürsel Belediyesi’nde işçi iken, memur yaptığını konuşuyor.
MEMURLUK İÇİN ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ’NDE ÇALIŞTIRILMIŞ…
Edindiğimiz bilgiye göre Recep Demirel, damadı Onur Karacaer’i iki yıl önce Karamürsel Belediyesi’nde işi kadrosundan işe başlattı. Karacaer, 7 ay önce Karamürsel Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünde görevlendirildi. Burada 6 ay çalıştıktan sonra 1 ay önce ‘istisnai kadrodan’ memur yapıldı. Böylece Recep Demirel’in damadı Onur Karacaer’in müdürlük ve sonrasında belediye başkan yardımcılığı için önü açıldı. AKP’nin Karamürsel Belediyesi’ni kazanması halinde Demirel’in damadı Onur Karacaer’in Karamürsel Belediyesi’nde Mali Hizmetler Müdürü yapılacağı iddia ediliyor.
AKP Karamürsel eski İlçe Başkanı Recep Demirel, namıdiğer Rambo Recep, sosyal medyada bu fotoğrafı ile tanınıyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.