İzmit Belediyesinin kurduğu sağlık konteyneri depremzedelere şifa olmaya devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde geçtiğimiz sene meydana gelen depremin yaralarını sarmak için İzmit Belediyesi birçok faaliyet gerçekleştirdi. Depremzedelere konteyner, çadır kent, sağlık çalışmaları gibi birçok konuda el uzatan İzmit Belediyesi, depremin bir başka merkezi Adıyaman’da inşa ettiği konteyner kentte çalışmalarını sürdürüyor.
İZMİT BELEDİYESİ TARAFINDAN OLUŞTURULAN
Özellikle depremzedeler için İzmit Belediyesi tarafından oluşturulan sağlık konteynerında yardımcı olan Op. Dr. Mehmet Salıcı yayınladığı video ile çalışmalar konusunda bilgi verdi. Salıcı yaptığı açıklamada, “Depremin üstünden yaklaşık bir yıldan fazla bir süre geçti. Çok zor şartlar altında yaşayan insanlarımız, gebelerimiz var.
“GAYRET ETMELİYİZ”
Zor şartlar altında hepimizin isyan ettiği dönemler oluyor. Fakat çözümün birer parçası olmak zorundayız. Eleştirip kızacağımız zamanlarda gelecek. Ancak şu anda çözüm için uğraşıp gayret etmeliyiz. Adıyaman’ı tüm kurumları ile beraber tekrar ayağa kaldırmalıyız. Bu bizim insanı görevimiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.