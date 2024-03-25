Patron para dağıttı, 7 kişi öldü

Afrika'nın "ekonomik devi" olarak bilinen Nijerya'da, yüksek enflasyon ve gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle ülke zor bir dönemden geçiyor.

Zengin yer altı kaynaklarına sahip Nijerya'da ekonomik alanda yaşanan sorunlar nedeniyle ülke genelindeki yoksulluğa karşı yıllardır çözüm bulunamıyor.

Nijerya Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığına göre, 230 milyona yaklaşan nüfusuyla ülkede tahminen 88,4 milyon insan, aşırı yoksulluk içinde yaşıyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke. Petrol ihracatı bakımından da 6. sırada yer almasına rağmen 2022 itibarıyla aşırı yoksulluk içindeki küresel nüfusun yüzde 12,9'u Nijerya'da bulunuyor.



Ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle ülkelerinde zor şartlar altında yaşayan Nijeryalılar yardımlarla ayakta kalmaya çalışıyor.

113 TÜRK LİRASI...

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Bauchi eyaletinde iş insanı Alhaji Yakubu Maishanu'nun sahibi olduğu şirket, dün bölge sakinlerine 5 bin Naira (113 Türk Lirası) yardımda bulunacağını duyurdu.

Özellikle Ramazan ayında ülkede bu tarz etkinlikler düzenleniyor. Asgari ücretin Ekonomik sıkıntılar nedeniyle yardıma muhtaç hale gelen Nijerya halkı için 5 bin Naira, ortalama bir ailenin bir günlük yemek masrafını karşılıyor.



Maishanu'nun para dağıtacağının duyumasıyla birlikte, halk bölgeye akın etti. Çıkan izdihamda 1'i çocuk, 7 kişi yaşamını yitirdi.

Polis, yaşları 8 ile 55 arasında değişen dördü yetişkin kadın ve üçü kız olmak üzere yedi kişinin öldürüldüğünü doğruladı.

Bauchi Eyalet Polis Sözcüsü Ahmed Wakili, hastaneye kaldırılan bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Yerel basın, ölen kişi sayısının daha fazla olduğunu belirtirken, ofisinin önünde yardım kampanyası düzenleyen iş adamı Alhaji Yakubu Maishanu, faciadan sonra hiçbir açıklama yapmadı.

Geçtiğimiz günlerde de Nijerya'da yardım organizasyonları sırasında yaşamını yitirenler olmuştu. Nasarawa Eyalet Üniversitesi'ndeki pirinç dağıtımı yapılırken öğrenciler hayatını kaybederken, bir ay önce, Lagos'ta yine pirinç satış noktasında yaşanan arbede ölü ve yaralıların olduğu açıklanmıştı.

PETROL ZENGİNİ AMA AKARYAKIT KRİZİ YAŞIYOR

Nijerya, Afrika'nın ikinci büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle akaryakıtın neredeyse tamamını ithal ediyor.

Hükümet, Ekim 2000'de petrol şirketlerine doğrudan mali destek sağlayarak akaryakıt sübvansiyonu getirmişti. Devlet Başkanı Bola Tinubu ise göreve geldikten sonra yakıt sübvansiyonunun yoksulları değil sadece zenginleri kayırdığını belirterek, geçen yıl sübvansiyonu kaldırmıştı.

Petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonun kaldırılması sonrası ülkede akaryakıt fiyatları yükselmiş ve bu durum temel ihtiyaç maddelerine de yansımıştı.

Kaynak: sözcü