Köylere hırsız dadandı, besiciler diken üstünde

Edinilen bilgiye göre, İlimtepe, Kirazlıyalı ve Hereke mahallelerinin kırsal kesimlerinde bulunan ahırlardan devlet destekli 200 boz ırk cinsi inek çalındı. Son 10 gün içinde farklı zamanlarda ahırlara girerek inekleri çalan hırsız ya da hırsızlar, hayvan sahiplerini de mağdur etti. Büyükbaş hayvanların sahipleri jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu. Hayvanlarının bulunmasını isteyen üreticiler, ahırlarından hemen hemen her gün ineklerin kaybolduğunu vurguladı.
"Bizde mi hırsızlık yapalım?"
Yaklaşık 100 hayvanının çalındığını söyleyen üretici, "Aşağı yukarı 100 hayvanım çalındı. Tutanak tutuyorlar, 'Savcılığa bildireceğiz' deniliyor. Sonra bizi yolluyorlar. Şimdi biz ne yapacağız? Bizde mi hırsızlık yapalım?" dedi. Bölgede asayişin sağlanması gerektiğini ifade eden üretici, "40 hayvanım gitti. Yetkililerden yardım istiyoruz. Bölgede sürekli devriye atılması lazım. Gece olduğunda burada in cin top oynuyor. Şehir merkezine gidiyoruz belediye ensemizde oluyor, nefes aldırmıyor, dağa geliyoruz hırsızla karşılıyoruz. Biz kendi adaletimizi kendimiz sağlamaya kalkarsak acımasız olur. Üreticiler olarak biz zor durumdayız" diye konuştu.
Üretici ise sürekli hırsızlık olayları ile karşılaştıklarını belirterek, "Bu bölgelerin hayvancıları olarak dönem dönem hırsızlık olayları yaşıyoruz. Biz bireysel olarak hırsızı engellemeye çalışırsak başımız belaya girer. Biz üretmeyelim mi?" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Eroldemirbek - ahırları beklemiyor musunuz ? köyün girişi çıkışı TÜRKİYE gibi yolgeçen han mı?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.