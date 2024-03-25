AFAD duyurdu... Muğla'da deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD) Deprem Dairesi, Muğla'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 7.08 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

Kaynak: cumhuriyet