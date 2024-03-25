İzmit Belediyesi tarafından yarın Leyla Atakan Kütüphanesi'nde " Türkiye'de Arşivciliğin Durumu: Ulusaldan yerele imkânlar ve zorluklar" adlı bir panel düzenlenecek. Belsa Plaza'da bulunan kütüphanede gerçekleşecek olan panel saat 14:00'da gerçekleşecek. Panelde konuşmacı olarak Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal ve Dijital Arşiv Uzmanı Ahmet Metin Öztürk katılacak.
- Yaşam
İzmit Leyla Atakan Kütüphanesi'nde arşivciliği konuşacak
İzmit Belediyesi tarafından düzenlenecek olan "Türkiye'de Arşivciliğin Durumu: Ulusaldan yerele imkânlar ve zorluklar" adlı panel Leyla Atakan Kütüphanesi'nde saat 14:00'da başlayacak
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.