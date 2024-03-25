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İzmit Leyla Atakan Kütüphanesi'nde arşivciliği konuşacak

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenecek olan "Türkiye'de Arşivciliğin Durumu: Ulusaldan yerele imkânlar ve zorluklar" adlı panel Leyla Atakan Kütüphanesi'nde saat 14:00'da başlayacak

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
İzmit Leyla Atakan Kütüphanesi'nde arşivciliği konuşacak mask
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İzmit Belediyesi tarafından yarın Leyla Atakan Kütüphanesi'nde " Türkiye'de Arşivciliğin Durumu: Ulusaldan yerele imkânlar ve zorluklar" adlı bir panel düzenlenecek. Belsa Plaza'da bulunan kütüphanede gerçekleşecek olan panel saat 14:00'da gerçekleşecek. Panelde konuşmacı olarak Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal ve Dijital Arşiv Uzmanı Ahmet Metin Öztürk katılacak.
# İzmit belediyesi, türkiye

25 Mar 2024 - 19:44 - Yaşam

Mahreç  Cihat Polat

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