İzmit Leyla Atakan Kütüphanesi'nde arşivciliği konuşacak

İzmit Belediyesi tarafından yarın Leyla Atakan Kütüphanesi'nde " Türkiye'de Arşivciliğin Durumu: Ulusaldan yerele imkânlar ve zorluklar" adlı bir panel düzenlenecek. Belsa Plaza'da bulunan kütüphanede gerçekleşecek olan panel saat 14:00'da gerçekleşecek. Panelde konuşmacı olarak Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal ve Dijital Arşiv Uzmanı Ahmet Metin Öztürk katılacak.