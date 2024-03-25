Büyükakın ve Ölmez’den Kandıra’ya ‘Kent Meydanı’ projesi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın seçim beyannamesinde her ilçe için çok önemli projelere yer verdi, AK Parti İlçe Belediye Başkan Adayları ile birlikte ortak projeler üretti. Bu projelerden biri de Kandıra’da hayata geçirilecek olan ‘Kent Meydanı’. Kandıra’ya yakışacak olan yeni kent meydanı 40 dönüm alan üzerinde kurulacak. Alanda; yöresel ürün satış reyonları, dükkanlar, kafeteryalar, seyir terası ve sosyal donatı alanları bulunacak. Doç.Dr.Büyükakın, geçtiğimiz gün Kandıra’ya yaptığı ziyarette, AK Parti ve Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez ile birlikte ilçeyi karış karış gezdi. AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Alper Tokgöz’ün de eşlik ettiği ziyarette Doç.Dr.Tahir Büyükakın, kent meydanı projesinin tamamlandığını ve ihale safhasına gelindiğini söyledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.