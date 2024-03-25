Mesut Çetinkaya iftardan sahura sahada

MUSTAFA YILDIZ’IN MİSAFİRİ OLDU

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, seçime sayılı günler kala temposunu iyice artırdı. Gece gündüz demeden sahada vatandaşlarla buluşan Çetinkaya, iftar programından sahur programına koşuyor. Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, önceki akşam Ereğli Yıldız Çay Bahçesi sahibi Mustafa Yıldız’ın düzenlediği iftar programına katıldı.

HERKESLE TEK TEK SELAMLAŞTI

Yıldız Çay Bahçesi’ndeki iftarda davetlilerle tek tek selamlaşan Mesut Çetinkaya, fikir alışverişinde bulundu. Programa ev sahipliği yapan Mustafa Yıldız, iftar programına katılan Mesut Çetinkaya ve ekibine teşekkür etti. Mesut Çetinkaya ise, “Sofrasını bizlerle paylaşan Mustafa Yıldız abime destekleri için teşekkür ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

SAHURDA DA VATANDAŞLA BİRLİKTE

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, iftar programlarının yanı sıra sahurda da vatandaşlarla birlikte oluyor. Karamürsel’in tanınmış esnaflarından, MHP Karamürsel Eski İlçe Başkanı, Medcezir Kafe sahibi Çetin Öksüz tarafından organize edilen sahur programına da katılan Çetinkaya, “Göstermiş olduğunuz misafirperverlik ve destekten dolayı teşekkür ederim. Bu sofrada bereket, muhabbet ve samimiyet var. Rabbim sofralarımızdan bereketi, gönüllerimizden muhabbeti eksik etmesin” ifadelerini kullandı.