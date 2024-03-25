Kocaman: Kadınlarımız gurur kaynağımız  

ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Kartepe Belediye Başkanı, AKP ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Av.M.Mustafa Kocaman, 31 Mart yerel seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkan Kocaman önceki gün Ataşehir Mahallesi KARMEK kursunu ziyaret etti. AKP Kartepe İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Durmuş da Kocaman’a eşlik etti.

“KAPALI PAZAR YERİ YAPILACAK”

KARMEK’te eğitim gören kadınların istek ve taleplerini dinleyen Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, “Ataşehir Mahallesi’nde park isteniyordu, bu parkı yaptık. Park içerisinde düzenleme çalışması devam ediyor. Sağlık ocağı yapımını tamamladık. Ataşehir Mahallesi’ne kapalı pazar yeri talebi vardı. Yeni dönemde kapalı pazar da yapılacak” açıklamasında bulundu.

“KADINLARIN YANINDA OLACAĞIZ”

Ataşehir Mahallesi’nde Kartepe Genç Akademi 2’nin açıldığını belirten Kocaman şöyle devam etti: “Kartepe çok genç bir ilçe. Her yapılan yatırımla daha modern hale gelmekte. Yeni kültür merkezi için çalışmalarımız hızla devam ediyor. KARMEK’te yeteneklerini geliştiren, üreten girişimci kadınlarımız, bizim gurur kaynağımız. Bugüne dek nasıl her ihtiyaçlarında yanlarında olduysak bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.”