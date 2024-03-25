25 Mar 2024 - 21:11- Asayiş G:

Sanayi sitesinde yangın!

Başiskele ilçesinde sanayi sitesindeki dükkanda çıkan ve çevredeki iş yerlerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Anadolu Ajansı
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Sanayi sitesinde yangın! mask
Sanayi sitesinde yangın!
Sanayi sitesinde yangın!
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Başiskele Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir dükkanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yükselen alevler bitişikteki iş yerlerine sıçradı.Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
# Başiskele, Sanayi

25 Mar 2024 - 21:11 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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