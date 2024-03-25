Başiskele Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir dükkanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yükselen alevler bitişikteki iş yerlerine sıçradı.Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
25 Mar 2024 - 21:11- Asayiş Güncelleme:
Sanayi sitesinde yangın!
Başiskele ilçesinde sanayi sitesindeki dükkanda çıkan ve çevredeki iş yerlerine sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.