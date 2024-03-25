Sanayi sitesinde yangın!

Başiskele Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir dükkanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yükselen alevler bitişikteki iş yerlerine sıçradı.Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.