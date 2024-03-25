25 Mar 2024 - 21:12- Siyaset G:

Sarı: "Tahir Bey borç ödemek yerine gider ayak bütçeyi eritmektedir"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Kartepe Teleferik Hattı'nın tanıtım afişi Bursa'daki billboardlara asıldı. Nilüfer ilçesinde 'Kartepe' içerikli billboardları gören vatandaşlar ise konuyu sosyal medyaya taşıdı. Kent muhalefeti tarafından eleştirilen afişlere, CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı da tepki gösterdi.

Cihat Polat
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Sarı: "Tahir Bey borç ödemek yerine gider ayak bütçeyi eritmektedir" mask
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TUZ BİBER EKEN BÜYÜKAKIN

Sarı açıklamasında “Kocaeli’yi 5 yıldır adeta keyfe keder yönetemeyen Tahir Bey yine Kocaelili’lere olan bütçeyi har vurup harman savurmaktadır. Su ve ulaşıma yaptığı zamlarla halkımızın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara tuz biber eken Büyükakın şimdi vatandaşlarımızın vergisini Türkiye’nin dört bir yanında ki afişlere harcamaktadır.

GİDER AYAK BÜTÇEYİ ERİTMEKTEDİR!

Bugün birçok şehirde ortaya çıkan afişler birer kamu israfıdır. En borçlu belediyenin başkanı olduğunu unutan Tahir Bey borç ödemek yerine gider ayak bütçeyi eritmektedir.”

SİYASİ GELECEĞİ SANDIĞI KADAR UZUN DEĞİL!

“Bu çabaları onun siyasi ikbali için halkın parasını hırslarına alet ettiğinin ispatıdır. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına sığmayan soluğu Ankara, İzmir ve Bursa’da alan Tahir Bey’in siyasi geleceği sandığı kadar uzun sürmeyecektir.

31 MART AKŞAMI

İnanıyoruz ki 31 Mart akşamı hemşehrilerimiz bu israf düzenine son verecek ve Kocaeli’yi hak ettiği sosyal demokrat belediyecilik ile buluşturacaktır.”ifadelerini kullandı

# Tahir Büyükakın, chp, bülent sarı, Ankara, türkiye

25 Mar 2024 - 21:12 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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