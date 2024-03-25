Sarı: "Tahir Bey borç ödemek yerine gider ayak bütçeyi eritmektedir"

TUZ BİBER EKEN BÜYÜKAKIN
Sarı açıklamasında “Kocaeli’yi 5 yıldır adeta keyfe keder yönetemeyen Tahir Bey yine Kocaelili’lere olan bütçeyi har vurup harman savurmaktadır. Su ve ulaşıma yaptığı zamlarla halkımızın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara tuz biber eken Büyükakın şimdi vatandaşlarımızın vergisini Türkiye’nin dört bir yanında ki afişlere harcamaktadır.
GİDER AYAK BÜTÇEYİ ERİTMEKTEDİR!
Bugün birçok şehirde ortaya çıkan afişler birer kamu israfıdır. En borçlu belediyenin başkanı olduğunu unutan Tahir Bey borç ödemek yerine gider ayak bütçeyi eritmektedir.”
SİYASİ GELECEĞİ SANDIĞI KADAR UZUN DEĞİL!
“Bu çabaları onun siyasi ikbali için halkın parasını hırslarına alet ettiğinin ispatıdır. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına sığmayan soluğu Ankara, İzmir ve Bursa’da alan Tahir Bey’in siyasi geleceği sandığı kadar uzun sürmeyecektir.
31 MART AKŞAMI
İnanıyoruz ki 31 Mart akşamı hemşehrilerimiz bu israf düzenine son verecek ve Kocaeli’yi hak ettiği sosyal demokrat belediyecilik ile buluşturacaktır.”ifadelerini kullandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.